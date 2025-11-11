16+
В Самаре выставили на продажу Реальное училище и Дом Сурошникова В Самарской области предлагают построить два новых завода У замка и на Кашпире: в Самарской области предлагают четыре участка под глэмпинги Около "Самара Арены" построят вторую очередь госпиталя "Мать и дитя-ИДК" В Ставропольском районе построят многофункциональный комплекс с термами

Инвестиции Экономическая политика

В Самаре выставили на продажу Реальное училище и Дом Сурошникова

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Для двух памятников архитектуры Самары подыщут новых владельцев. Власти выставили на продажу Реальное училище и Дом Сурошникова, которые расположены в историческом центре города.

Фото: Игорь Казановский

Информация опубликована на электронной площадке РТС-тендер. Процедура проходит в формате аукционов на повышение "на право заключения договора на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в форме реставрации/ремонта и его приспособления для современного использования с выкупом в собственность". Продавцом выступает муниципальное АО Агентство развития исторической Самары "Самарагорпроект", которому эти здания недавно передали на баланс.

Реальное училище оценили в 62,5 млн рублей (минимальная цена договора). В состав лота входят земельный участок площадью 5837 кв. метров и четыре нежилых здания площадью 100, 250, 192 и 250 кв. метров. Шаг аукциона составляет 1% от начальной цены — 625,49 тыс. рублей.

Реальное училище (ул. Алексея Толстого, угол Комсомольской, 31-33/18) было открыто в 1880 году в доме купца-виноторговца Ивана Ивановича Макке. Именно в этом здании был провозглашен указ об учреждении Самарской губернии. Существенная роль в училище отводилась предметам естественной и математической направленности. Самыми известными выпускниками стали Глеб Кржижановский (ученый, академик, литератор, государственный деятель), писатель Алексей Толстой, единственный в России лауреат Нобелевской премии по физике Николай Семенов. В 40-60-х годах XX века в здании функционировали Куйбышевское суворовское военное училище, затем военно-медицинский институт. После его расформирования в 2010 году памятник архитектуры опустел. Впоследствии Минобороны РФ передало объект городу. По подсчетам представителей профессионального сообщества, на полное восстановление Реального училища требуется как минимум 1,5 млрд рублей.

Дом Сурошникова, построенный в конце XIX века, выставят на аукцион за 14,25 млн рублей. В состав лота входят нежилое здание площадью 936,4 кв. метров и земельный участок площадью 840 кв. метров на ул. Степана Разина, 80-82 / ул. Венцека, 31-33). Шаг аукциона составляет 1% от начальной цены — 142,59 тыс. рублей.

Сбор заявок продлится до 11 декабря 2025 года. Сами аукционы намечены на 19 декабря.

Стоит отметить, что победители аукционов получат объекты в собственность только после того, как приведут памятники архитектуры в порядок. При этом ход реставрационных или ремонтных работ должен согласовываться с профильными службами.

