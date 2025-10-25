В Самарской области предлагают построить два новых завода

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области опубликовало предложения для инвесторов. Они предполагают строительство двух новых заводов.
В частности, предлагается организовать производство катетеров. Представители агентства отмечают, что спрос на эти медицинские изделия растет на фоне увеличения продолжительности жизни, роста числа хронических заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических) и расширения доступности медуслуг. При этом основную долю российского рынка занимает продукция иностранных производителей.
Также агентство предлагает бизнесменам построить завод по производству коллагена. Этот рынок чиновники тоже называют растущим за счет развития бьюти-индустрии и профилактической медицины, а также старения населения (люди старше 65 лет являются основным потребителем коллагена для здоровья суставов и костей). При этом спрос в основном покрывается продукцией иностранных производителей.
Среди преимуществ организации производства катетеров в Самарской области власти отмечают наличие Самарско-Тольяттинской агломерации с населением 2,7 млн человек, образовательной базы, предприятий-поставщиков сырья и разработчиков, а также оптимальных логистических маршрутов. Под проекты предлагаются площадки в особой экономической зоне "Тольятти", индустриальных парках "Преображенка" и "Чапаевск", что позволит получит налоговые льготы.
Также сейчас в Самарской области ищут инвесторов для строительства глэмпингов. Выделены четыре участка, в том числе на берегах Волги. Посмотрите.
Последние комментарии
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана