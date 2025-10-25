16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области предлагают построить два новых завода У замка и на Кашпире: в Самарской области предлагают четыре участка под глэмпинги Около "Самара Арены" построят вторую очередь госпиталя "Мать и дитя-ИДК" В Ставропольском районе построят многофункциональный комплекс с термами Названы сроки строительства нового акватермального комплекса в Самаре

Инвестиции Экономическая политика

В Самарской области предлагают построить два новых завода

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 85
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области опубликовало предложения для инвесторов. Они предполагают строительство двух новых заводов.

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

В частности, предлагается организовать производство катетеров. Представители агентства отмечают, что спрос на эти медицинские изделия растет на фоне увеличения продолжительности жизни, роста числа хронических заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических) и расширения доступности медуслуг. При этом основную долю российского рынка занимает продукция иностранных производителей.

Также агентство предлагает бизнесменам построить завод по производству коллагена. Этот рынок чиновники тоже называют растущим за счет развития бьюти-индустрии и профилактической медицины, а также старения населения (люди старше 65 лет являются основным потребителем коллагена для здоровья суставов и костей). При этом спрос в основном покрывается продукцией иностранных производителей.

Среди преимуществ организации производства катетеров в Самарской области власти отмечают наличие Самарско-Тольяттинской агломерации с населением 2,7 млн человек, образовательной базы, предприятий-поставщиков сырья и разработчиков, а также оптимальных логистических маршрутов. Под проекты предлагаются площадки в особой экономической зоне "Тольятти", индустриальных парках "Преображенка" и "Чапаевск", что позволит получит налоговые льготы.

Также сейчас в Самарской области ищут инвесторов для строительства глэмпингов. Выделены четыре участка, в том числе на берегах Волги. Посмотрите.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Маргарита Комлева 15 ноября 2017 12:33 В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр

Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"

любовь пак 04 сентября 2015 16:23 На территории бывшего химзавода в Чапаевске предлагают создать Экотехнопарк

это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))

Олег Скорняков 03 апреля 2015 03:28 В Чапаевске создается индустриальный парк с объемом инвестиций около 20 млрд рублей

А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?

Папа Римский 23 ноября 2014 05:50 На подготовку региона к ЧМ-2018 будет выделено 77,2 млрд рублей

На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана

Фото на сайте

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Муниципалитеты ищут инвесторов

Муниципалитеты ищут инвесторов

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2