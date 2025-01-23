Денис Назаренко: "Компания "Марви" внедряет цифровые методы снижения издержек на предприятиях"

ООО "Марви" является разработчиком, производителем и поставщиком высокотехнологичного оборудования для крупных металлургических производств более 14 лет. За это время клиентами компании стали множество предприятий в России и за рубежом. Автоматические системы измерений помогают заводам минимизировать издержки, повысить качество продукции и оптимизировать технологические процессы. В 2024 году количество заказов кратно выросло, но пришлось преодолевать проблемы с финансированием проектов и увеличением коллектива разработчиков. Директор "Марви" Денис Назаренко в интервью "Итогам" рассказал о проектах, позволяющих заводам решить проблемы по автоматизации производства и увеличить прибыль, о новых технологиях и партнерах, которые помогают расширить спектр компетенций предприятия.

"Приятно видеть активность в развитии металлургической промышленности"

- Как вы оцениваете итоги года для промышленности региона, России в целом и вашего предприятия?

- Минувший год показал, что в отраслях черной металлургии, где мы исторически работаем, и цветной, куда мы зашли в прошлом году, увеличиваются инвестиции в новые производственные мощности и технологии. Предприятия вкладывают деньги в модернизацию оборудования, внедрение новых технологий контроля, роботизацию производства, автоматизацию, системы управления качеством и т.д.

Кроме того, строятся новые цеха и целые заводы! Приятно видеть такую активность в развитии металлургической промышленности и участвовать в этом процессе в качестве производителя и поставщика высокотехнологичного оборудования.

- С какими сложностями вы столкнулись в этом году, и благодаря чему удалось их преодолеть?

- Сложностей много. Начиная с того, что предыдущий год был проблемным из-за того, что многие проекты сдвинулись в связи с известными событиями, а этот год дал кратный рост по заказам. Это сложно с точки зрения организации процесса и с точки зрения финансов. Радует то, что мы взяли заказы, которые базируются на отработанных ранее технологиях. Конечно, они кратно сложнее, чем предыдущие проекты, но главное, что основные элементы измерительных схем и алгоритмов отработаны, и от нас требуется решать технические задачи, связанные с увеличением скорости и производительности, а также с защитой от сложных внешних воздействий.

Гораздо большую сложность представляет собой процесс добычи финансирования проектов. Наши заказчики имеют корпоративное правило - авансировать проект под банковские гарантии. Но банки, как показала практика, оценивают риски и согласуют лимиты по некой общей методике, которая не учитывает особенность отрасли и не предполагает быстрый рост компании. Доходит до того, что нам отказывают в банковской гарантии по причине малого оборота за прошлый год относительно подписываемого контракта. Очень неприятно сознавать, что государственные банки не способствуют тем самым быстрому процессу развития таких предприятий, как мы. Казалось бы, резкий рост оборота компании - это положительный фактор, но он является стоп-фактором в обеспечении выдачи банковских гарантий и кредитов.

Установка измерения геометрических параметров и поверхностных дефектов рельс на рельсобалочном стане при температуре до 1100 градусов Цельсия

"Расширяем компетенции"

- Какую стратегию вы использовали для роста экономики вашего предприятия?

- Экономика нашего предприятия лишь в небольшой степени зависит от нас, и в большей степени - от реализации инвестпроектов нашими партнерами. А это долгий процесс, который может длиться несколько лет. Мы не можем ускорить некоторые проекты и убедить купить больше или раньше. Единственная стратегия развития в нашем случае - качественно выполнять поставленные нам сложные задачи, накапливать технологии и реализованные проекты в референс-листе и кооперироваться со смежными участниками рынка. Поиск надежных партнеров и взаимовыгодная кооперация также являются важной частью стратегии развития.

- Удалось ли преодолеть зависимость от импортных технологий, комплектующих?

- Зависимость от импортных комплектующих в некоторых частях гораздо более существенна, чем принято считать. Производителей скоростных матриц для датчиков, которые мы используем в наших установках, в мире можно пересчитать по пальцам одной руки. Аналогично обстоят дела по электронике, способной работать с этими матрицами. Таким образом, решение некоторых проблем поставок приходится искать путем поиска путей параллельного импорта. Здесь на помощь приходят надежные, проверенные партнеры, которые справляются с поиском обходных путей поставок. К сожалению, это часто происходит в ущерб срокам и бюджету проекта.

Некоторые европейские компоненты удается заменять на китайских производителей. Но отрасль производства микроэлектроники очень инертна, и проблем с импортозамещением в этой части так быстро не преодолеть. По механическим компонентам наших систем мы и до кризиса старались размещать заказы на отечественных предприятиях.

- Появились ли в 2024 году новые партнеры у вашего предприятия?

- Поиск новых партнеров - это процесс постепенный, с накопительным эффектом. Есть удачный опыт, есть и неудачный. В любом случае мы двигаемся в этом направлении постоянно, и 2024 год не стал исключением.

Найдены новые партнеры в Индии. идут переговоры о создании производства в этой стране и эксклюзивного представительства. У нас с 2015 года работали представители в Индии, однако за это время результат их работы более чем скромен. мы надеемся продвинуться на этом рынке за счет эффекта синергии. Наш представитель служит поставщиком большого спектра оборудования неразрушающего контроля, и мы готовы участвовать с ним в комплексных проектах. В последнее время наблюдается тенденция к тому, что заказчики выбирают генеральных подрядчиков, отвечающих за всю линию контроля целиком, и с меньшим желанием ведут переговоры с отдельными специализированными производителями и поставщиками оборудования.

Клеймовочно-маркировочная машина для листового проката

Кроме поиска партнеров, мы знакомимся с коллективами разработчиков как программного обеспечения, так и механического оборудования. Это единственный способ быстро нарастить объемы выполняемых проектов и расширить наши компетенции. Удачным опытом было партнерство с самарскими разработчиками решений, основанных на серверных технологиях. Мы не строили ранее вычислители, применяемые в оборудовании на серверах и не знали о преимуществах, которые есть в данной технологии. Не было необходимости - нам хватало вычислительных мощностей промышленных компьютеров. мы производим оборудование с многократно увеличенным потоком данных от скоростных 2D-датчиков. Старые подходы к построению систем перестали работать - их невозможно масштабировать.

Также мы по сути включили в состав компании коллектив программистов из Челябинска, обеспечив их работой на два года вперед. От них мы перенимаем технологии, которые они освоили и отладили на большом количестве промышленных предприятий. Наше программное обеспечение теперь работает через WEB-интерфейс, что позволяет иметь безопасный доступ всем заинтересованным лицам к информации с оборудования. Появилась возможность, используя наработки команды разработчиков, создать мобильное приложение, которое взаимодействует с основным программным комплексом и позволяет персоналу с помощью мобильного телефона оперативно, как говорится, на местности, проводить уточнения, разбраковку продукции или на значение маршрутов ремонта забракованной продукции. Любой технолог, прокатчик, руководитель может обратиться к серверу с практически любого компьютера, находящегося в сети, и посмотреть интересующую его информацию или статистику.

Дання технология уже по достоинству оценена специалистами "Евраз", и они ждут запуска оборудования контроля геометрии и поверхностных дефектов в новом году. Кстати, этот проект был сделан в тесной кооперации с ООО "Компания "Нординкрафт" в качестве генерального подрядчика. С данной организацией мы начали много совместных проектов именно в 2024 году и рассчитываем продолжать сотрудничество в части комплексных поставок оборудования неразрушающего контроля на металлургические предприятия.

В этом году мы также нашли коллектив конструкторов, с которыми реализовали один из проектов. Возникали некоторые сложности в данной работе, так как приходилось объяснять стандартный для нашей отрасли подход к проектированию, согласовывать перечень используемых комплектующих и некоторые технические решения, которые для нас уже привычны. Однако, несмотря на сложности, данное партнерство дает многое обеим сторонам. Мы расширяем применяемые технологии и подходы к проектированию оборудования, а наши соисполнители накапливают опыт работы в данных отраслях. В дальнейшем мы планируем подключать этот коллектив к следующим проектам.

Установка контроля геометрии и поверхностных дефектов горячего проката

"Ускорили наши системы почти в 10 раз"

- Какие значимые проекты в вашей компании были реализованы в этом году? Как они изменили экономику предприятия, отрасли?

- Один из значимых проектов был начат в 2022 году и завершен в начале 2024-го. Мы произвели системы измерения геометрических параметров оправок с контролем поверхностных дефектов. Основной особенностью данной системы является применение высокочастотных лазерных триангуляционных датчиков, и, соответственно, высокопроизводительного вычислительного оборудования со скоростными алгоритмами обработки информации. Таким образом, в одном оборудовании совмещается и оборудование для контроля геометрических размеров, и оборудование для контроля поверхностных дефектов по 3D-карте дефектов, получаемой с высокоскоростных 2D-датчиков при сканировании объекта контроля.

Протестированная технология получила продолжение и развитие в следующем проекте, который мы выполняем для "Евраз" совместно с ООО "Компания "Нординкрафт": установка контроля геометрических параметров и поверхностных дефектов на рельсобалочном стане. Особенностью данной установки является большой сортамент продукции, подлежащей контролю, температура объекта контроля до 11000С и высокая скорость контроля до 10 метров в секунду.

После реализации в проекте контроля рельс для АО "ЕВРАЗ ЗСМК" данная технология получила продолжение в установках контроля геометрии и поверхностных дефектов листового проката, проектируемых для ПАО "Северсталь" и ОА "ВМЗ". Особенностью этого оборудования является еще больший объем данных за счет увеличенного количества датчиков и площади контролируемой поверхности в единицу времени. Кроме того, в одной из систем контроля листа добавлена опция получения видеоизображения поверхности листа с целью последующего распознавания дефектов с помощью алгоритмов ИИ.

Динамика такова: в начале года мы запустили установку, работающую на оправках, а до конца 2024 года - аналогичную установку по контролю рельс в прокатном стане при температуре до 1100 градусов. Объем информации у этой установки в 3 раза больше, чем у предыдущей. Мы приступили к проектированию следующей установки для контроля листа, в которой поток данных и, соответственно, скорость вычислений еще в 3 раза выше, чем в установке контроля рельс. Таким образом, мы за 3 шага и 3 года работы эволюционно увеличили поток информации, обрабатываемой нашими системами, почти в 10 раз.

Установка контроля геометрических параметров и поверхностных дефектов оправок

- Как идет реализация национальных проектов, в которых вы участвуете?

- Я не очень отслеживаю национальные проекты, но уверен, что отрасль, которую развивают наши клиенты, точно имеет не меньшее значение, чем любые другие нацпроекты. Металлургическая промышленность стратегически важна для страны, а мы фактически занимаемся развитием российской технологии разработки и производства оборудования контроля геометрических параметров для данной отрасли. Все ключевые компании России в отрасли - "Северсталь", "ОМК", "ТМК", "Уральская Сталь", "Евраз", "Русал" - наши заказчики и хорошие партнеры.

То, что мы видим в этой отрасли, не может не радовать! Во-первых, это выстроенная система управления инвестиционными проектами, подобранные коллективы талантливых людей, которые непосредственно на производстве занимаются разработкой и внедрением инвестиционных мероприятий, строительством новых заводов, координацией подрядчиков, выбором и оценкой технологий от поставщиков. Уровень компетенций этих специалистов впечатляет. Мы стремимся поднимать свой уровень организации работ по реализации проектов, и наши заказчики мотивируют нас. Мы многому учимся у них.

Конечно, хотелось бы продвинуть не только уровень разработки оборудования и реализации проектов в целом, но и уровень производства. У нас давно в планах построить современное производственное помещение для изготовления оборудования. Не так давно рассматривался вариант строительства завода на территории технопарка "Преображенка". Было создано совместное предприятие с соинвесторами для реализации данной задумки, но планам не суждено было сбыться из-за неопределенности в связи с началом СВО. Это обстоятельство отпугнуло инвесторов и явилось причиной замораживания некоторых наших проектов. появляются планы по реализации данного мероприятия. Мы рассматриваем возможности для сотрудничества в данном направлении с соинвесторами.

- Как проходит цифровизация и роботизация производства?

- Как раз мы участвуем в этом процессе, реализуя идеи наших заказчиков. Полностью автоматически работающее оборудование стало нормой для проектирования. Внедряя цифровые средства контроля, заказчики освобождают персонал для других работ с более сложной автоматизацией.

Кроме того, разрабатывая оборудование контроля, мы получаем поток избыточных данных, который может быть успешно использован в цифровых моделях производства, для экономии времени на настройку стана, для управления качеством и т.д. Каждая такая возможность экономит прежде всего человеческий ресурс и снижает издержки.

- Какие проекты планируете реализовать и какой отдачи от них ждете?

- Цыплят по осени считают. Хочется развить предприятие, дополнив его хорошим цехом для изготовления оборудования, пополнив коллектив новыми специалистами, и добавить в копилку компании успешно реализованные проекты и разработанные технологии. С таким багажом можно брать еще более серьезные высоты, и очень хотелось бы сделать так, чтобы за технологиями ехали в Россию.