Развитие агрострахования остается государственной задачей высокой важности

На фоне роста числа опасных природных явлений интерес аграриев к программам страхования, в том числе с государственной поддержкой, укрепляется. Сельхозтоваропроизводители более осознанно стали подходить к выбору инструментов защиты своего производства.

В последние два года драйвером роста послужила программа страхования на случай чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера.

Для данной программы страховым событием является введение в регионе режима ЧС, страховым риском — гибель урожая. Такой полис, по сути, покрывает только прямые расходы сельхозпроизводителя, поэтому его стоимость меньше, а механизм получения выплат проще. Размер государственного субсидирования по программе от ЧС составляет от 50 до 80%.

По данным Минсельхоза РФ, за три года с начала реализации программы страхования на случай ЧС размер застрахованной площади от риска ЧС вырос более чем в два с половиной раза. В текущем году всего по ней было выплачено 1,2 млрд рублей. Страхованием с господдержкой будет охвачено 15 млн га посевов — 17,3% от общей площади. Сейчас уже заключено договоров на 12 млн га, что превышает 15% от общей площади сева в стране.

По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), за 10 месяцев 2024 года доля рынка АО СК "РСХБ-Страхование" по всем направлениям сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой превышает 45%. При этом темпы роста начисленной страховой премии по сельхозстрахованию с господдержкой страховой компании выше рыночных более чем в два раза — 21,9% против 8,2%. Объем застрахованных компанией площадей составляет 5,2 млн га при общем объеме застрахованных площадей в 13 млн га.

В последнее время наблюдается серьезная погодная турбулентность. Климатические изменения и связанные с ними риски заставляют беспокоиться даже условно благоприятные регионы. Ситуация усугубляется непредсказуемостью этих изменений. Согласно внутренней статистике АО СК "РСХБ-Страхование", за 10 месяцев 2024 года по сумме заявленных убытков в топ-5 регионов России по программе ЧС вошли: Волгоградская и Тамбовская области, Приморский край, Белгородская и Ростовская области. По мультирисковой программе — Краснодарский край и Ставропольский край, Ростовская, Саратовская и Волгоградская области.

По данным НСА, за 10 месяцев 2024 года на долю АО СК "РСХБ-Страхование" приходится 37% выплат по программе страхования на случай ЧС природного характера. На конец октября по программе от ЧС застраховано 6,0 млн га посевных площадей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 67%. Доля данной программы в общей застрахованной площади составляет 46,5%, и в 2025 году тенденция по росту скорее всего продолжится.

По мнению экспертов АО СК "РСХБ-Страхование", рынок агрострахования сейчас находится на этапе сбалансированного развития. Системные и проактивные меры Минсельхоза РФ, НСА и страховых компаний по реализации программ страхования с государственной поддержкой позволили значительно нивелировать негативное влияние заморозков, засухи и других опасных климатических факторов в уходящем году. Оптимизировать взаимодействие агростраховщиков, сельхозтоваропроизводителей и региональных органов власти АПК при урегулировании убытков по программе страхования на случай ЧС поможет разработка согласованных действий между региональными Минсельхозами, НСА и страховыми компаниями, а также создание шаблонов документооборота для более четкого взаимодействия. Кроме того, развитию способствует присутствие на рынке зрелой конкуренции среди страховых компаний, основные участники которого настроены на долгосрочную и качественную работу со своими клиентами.

Внедрение цифровых технологий помогает совершенствовать процесс работы страховых компаний. Так, АО СК "РСХБ-Страхование" в 2023 году внедрило скоринговую программу, которая позволяет котировать тот или иной риск хозяйства в течение одной секунды. По сути, данная программа — это установление связи нескольких баз данных: данных метеопогоды, статистики по хозяйству и по урожайности в регионе. Возможность взаимодействия этих блоков дает на выходе котировку по урожайности по любому хозяйству. Сейчас 100% договоров в компании котируется на основании данной программы.

Использование программы космомониторинга тоже дает возможность урегулировать убытки в кратчайшие сроки. Наиболее практическое применение программа космического мониторинга нашла в рамках страхования от ЧС. Программа позволяет наблюдать за развитием посевов с помощью спутниковых снимков, что помогает оценить качественные характеристики вегетации на нужных площадках, выявить точки, где уровень вегетации снижен, определить факт и площадь гибели посевов.

По факту предоставления страхователем актов осмотра комиссией ЧС специалисты АО СК "РСХБ-Страхование" анализируют полученную информацию с помощью космомониторинга. Если нет сомнений в части состояния растений и площади гибели урожая, принимается решение о страховой выплате. Таким образом, существенно упрощен процесс урегулирования убытков, что позволяет в большинстве случаев избежать наземного осмотра и ускорить процесс оформления страховой выплаты. Так, например, средний срок выплаты по программе ЧС в АО СК "РСХБ-Страхование" составляет от одного до восьми рабочих дней с момента предоставления страхователем необходимых для урегулирования документов. В страховой компании выплаты осуществляются после установления размера утраченной площади посевов в среднем за восемь рабочих дней с момента получения необходимых документов. Минимальный срок — один рабочий день.

Помимо этого, космомониторинг позволяет определить сроки и объем проведенных агротехнических приемов, а также отметить и направить на наиболее проблемные сельхозучастки эксперта страховой компании, проведя предварительный анализ состояния посевов.

Природные и техногенные явления приносят существенные убытки сельскому хозяйству. Однако наличие страхового полиса не означает автоматическую выплату при наступлении страхового случая. Для получения страховой выплаты необходимо правильно установить причину наступления страхового случая и правильно определить размер ущерба. Институт независимой экспертизы выступает необходимым инструментом, который позволяет получить ответ о причинах повреждения сельскохозяйственных культур или размере нанесенного ущерба. Задача эксперта не только подтвердить факт наступления страхового случая, но и оценить взаимосвязь между страховым случаем и размером понесенного страхователем ущерба.

Характерный для системы агрострахования общий тренд — максимальное упрощение процесса урегулирования убытков, — диктует некоторые изменения в рамках проведения экспертиз. Например, минимизировать количество проведенных экспертиз можно за счет использования самих страховых продуктов, которые позволяют исключить дополнительные действия в виде проведения экспертиз, фиксирования факта наступления страхового случая и определения размера убытка без дополнительных операций. Примером такого эффективного страхового продукта, который уже позволил минимизировать количество проведенных экспертиз, является программа страхования на случай ЧС.

Среди перспективных программ с господдержкой эксперты АО СК "РСХБ-Страхование" выделяют возможность запуска программы страхования рисков садоводства. В случае ее включения в систему агрострахования с господдержкой садоводам будет предоставлена защита на случай утраты качества плодов, при этом будут учитываться особенности плодоношения садов интенсивного типа. При этом успешный опыт усовершенствования механизма страхования урожая плодовых насаждений можно будет адаптировать и для страхования урожая винограда. Это позволит при расчете стоимости страхования и урегулирования убытков учитывать качество урожая, а также урожайность культуры в зависимости от возраста лозы.

Помимо этого, на рассмотрении в Минсельхозе РФ находится разработанный НСА проект программы индексного страхования на условиях господдержки. Введение данной программы страхования существенно упростит процесс урегулирования за счет минимизации пакета документов и отсутствия требований в доказательствах опасного природного явления. Программа учитывает среднюю урожайность сельскохозяйственных культур по региону в сравнении с урожайностью страхователя. Как отмечают в АО СК "РСХБ-Страхование", внедрение программы индексного страхования на условиях господдержки повысит уровень доверия сельхозтоваропроизводителей к системе агрострахования и окажет положительное влияние на дальнейшее увеличение застрахованных посевных площадей в РФ.

Эксперты АО СК "РСХБ-Страхование" ожидают положительные темпы роста рынка агрострахования в 2025 году, на уровне 7-10%. Относительно умеренная динамика рынка обусловлена в целом стабильными ценами на сельскохозяйственные продукты в России, что непосредственно влияет на среднюю стоимость страхового полиса, который может вырасти незначительно. По мнению страховой компании, среди основных драйверов рынка агрострахования в наступающем году будут совершенствование системы сельскохозяйственного страхования, развитие цифровизации страхования с господдержкой, рост популярности страхования среди сельхозтоваропроизводителей, что опять же будет способствовать росту числа страхователей, застрахованных площадей и сельскохозяйственных животных.