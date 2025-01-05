Владимир Кошелев: "Нужна ревизия концессионных соглашений"

Депутат Государственной думы Владимир Кошелев рассказал о наведении порядка на рынке ЖКХ и обозначил проблемы, которые может спровоцировать повышение ключевой ставки.

"Китайского сценария в России не будет"

С экономической точки зрения судьбоносным решением для страны стало повышение ключевой ставки до 21%. Очередное увеличение может сказаться на рынке жилья и на покупательной способности граждан. Ипотека, если откровенно говорить, просто остановилась. Все застройщики начинают "замораживать" площадки, тормозить темпы строительства. Если нет спроса, для кого строить? Никакого снижения стоимости квадратного метра не будет из-за всех этих действий. К сожалению, можно предполагать только увеличение.

Массового банкротства застройщиков по китайскому сценарию в России не будет, так как рынок IPO не закрепился в стране. Нам в этом плане помогают санкции. При наличии дисбаланса по проданным квартирам, проблемный объект будет достроен за счёт банковских средств. В рамках проектного финансирования резервируется нужная сумма. Но у банка возникают сложные отношения с застройщиком. Будут договариваться. Либо банк будет банкротить застройщика, либо они возьмут убытки друг на друга и после того, как ставка вернётся в нормальное состояние, начнут заново работать.

"На рынке обслуживания газового оборудования нужно навести порядок"

Этот год был насыщенным. С моим авторством в Госдуму внесен 114 законопроектов, направленных на совершенствование законодательства в сфере строительства и ЖКХ, по социально-экономическим вопросам. Приняты законы "о негодяях", об ограничении деятельности "наливаек", о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов. Также установлено наказание за высадку из общественного транспорта людей с ограниченными возможностями, механизм проектного финансирования с использованием счетов эскроу распространен на сегмент частного домостроения, введен запрет на привлечение коллекторов для взыскания долгов по ЖКУ.

Отдельно хочу выделить три наиболее важных законопроекта. Первый уточняет порядок проведения технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. С января текущего года стоимость этих услуг выросла в разы. Наиболее острая ситуация в Самарской области из-за частной монополии. Внутридомовое обслуживание подорожало до 230%, а внутриквартирное — от 150 до 330%. В регионах, где работает "Газпром", ситуация выглядит более человечной.

Наш законопроект, в частности, позволит вернуть нормальный конкурентный рынок. Обслуживать газовое оборудование в домах смогут не только монополисты, но и любые газораспределительные организации, имеющие лицензии. Это приведет к снижению расценок. В то же время продолжается дискуссия о введении регулирования цен на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования со стороны государства.

Второй законопроект — о гарантирующих управляющих компаниях, которые по решению регионов будут обслуживать аварийные дома. Сегодня в России насчитывается 82 623 таких объекта, в 73 126 из них живут люди. Меньше половины "авариек" (31 235 МКД) обслуживается управляющими организациями. Наш законопроект направлен на исправление этой ситуации. Регионы смогут назначать УК для аварийных домов и компенсировать ей недополученные доходы. Это позволит своевременно реагировать на возникновение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, а также предотвратить дальнейшее разрушение зданий до расселения.

Ну, и, последний. За прошедшие пять лет в России произошло более 330 несчастных случаев, вызванных тем, что использование и содержание лифтов осуществлялось организациями и лицами, которые не обладают необходимым оборудованием и инструментами. Поэтому мы с коллегами по комитету ГД по строительству и ЖКХ проработали и внесли законопроект, который этот исключит. Предлагаем создать реестр организаций, соответствующих критериям и имеющих допуск к обслуживанию лифтов в многоквартирных домах. Это способствует сокращению аварийности и увеличению уровня безопасности.

Аудит инвесторов

В Самарской области должна пройти ревизия всех концессионных соглашений — в частности, в сфере ЖКХ. Уже сделан важный шаг: установлен запрет на заключение новых договоров до конца 2025 года. Аудит и мониторинг соглашений позволит выявить неэффективные, откровенно мошеннические концессии, которые нельзя продлевать.

Вячеслав Федорищев задал хороший тренд. На мой взгляд, пример Самарской области могут рассмотреть и другие регионы, где идет ревизия.