Четверо человек пострадали при столкновении "Оки" и Lada Priora в Самарской области

В субботу, 12 июля, в Приволжском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали четверо человек. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 6:23 65-летний водитель "Оки", выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу и столкнулся с Lada Priora под управлением 21-летнего молодого человека.

В результате пострадали оба водителя, а также пассажиры Lada 21 и 24 лет (их госпитализировали).