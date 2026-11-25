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Во вторник, 24 ноября, в Тольятти водитель электромопеда пострадал в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области