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В воскресенье, 15 ноября, в 16:01 в с. Богатое на перекрестке ул. Строителей и Папанина произошло боковое столкновение легкового автомобиля Daewoo Nexia с грузовым автомобилем Sany с полуприцепом, сообщает облГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"