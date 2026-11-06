Два пассажира пострадали в массовом ДТП на трассе М‑5 в Сергиевском районе

В пятницу, 6 ноября, на 1100 км трассы М‑5 в Сергиевском районе столкнулись три автомобиля — Citroen, LADA Largus и ГАЗель, сообщает ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".
Два пассажира из LADA Largus получили травмы и были срочно доставлены в Сергиевскую центральную районную больницу.
На месте работали экстренные службы: автомобиль первой помощи пожарно‑спасательной части № 109, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Спасатели провели необходимые аварийно‑спасательные работы — отключили электропитание в машинах и стабилизировали транспортные средства.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?