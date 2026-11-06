Два пассажира пострадали в массовом ДТП на трассе М‑5 в Сергиевском районе

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В пятницу, 6 ноября, на 1100 км трассы М‑5 в Сергиевском районе столкнулись три автомобиля — Citroen, LADA Largus и ГАЗель, сообщает ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"