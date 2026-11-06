Стало известно, где отключат свет с 7 по 9 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

07.11.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец (ул. Войкова)

07.11.2026 года 09-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

с. Съезжее (все село)

07.11.2026 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Старый Аманак (ул. Ленина, ул. Шулайкина, ул. Центральная).

07.11.2026 с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Старый Аманак

08.11.2026 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Старый Аманак

08.11.2026 года с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Старый Аманак

08.11.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

г. Жигулевск:

мкр. Александровское поле (ул. Крупской, ул. Куйбышева, ул. Льва Толстого, ул. Молодогвардейская, ул. Пугачева, СНТ" Крона", ул. Степана Разина, ул. Фрунзе, ул. Чапаева).

08.11.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

г. Жигулевск:

мкр. Александровское поле (ул. Крупской, ул. Куйбышева, ул. Льва Толстого, ул. Молодогвардейская, ул. Пугачева, СНТ" Крона", ул. Степана Разина, ул. Фрунзе, ул. Чапаева, ул. Калинина, ул. Кооперативная, ул. Крупской, ул. Куйбышева, ул. Кутузова, ул. Льва Толстого, ул. Садовая, СНТ "Бытовик", СНТ "Вишенка", СНТ "Рубин", ул. Советская, ул. Суворова, ул. Школьная)

09.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Ерандаево

09.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Андреевка

09.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Ермаково

09.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Грачевка

09.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большая Романовка

09.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с Малая Романовка

09.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Бикулов Починок

09.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большое Ермаково

09.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Антипкино

09.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).

09.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Озерная, ул. Садовая, ул. Чехова, ул. Водников, ул. Алексеевская).

09.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Крайняя, ул. Вязовая, ул. В. Тихонова, ул. Березовая, ул. Придорожная).

09.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Семиных, ул. Ивашова).

09.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Ветлянка (ул. Садовая).

09.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Дорожная).

09.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Сокская).

09.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Сосновая, ул. Новая).

09.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).

09.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Чехова).

09.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хорошенькое (ул. Центральная).

09.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Шилан (ул. Школьная, ул. Мира, ул. Заречная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.