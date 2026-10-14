Энергетики сообщили о временном отключении света 15 и 16 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

15.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Старый Маклауш (ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Павлова).

15.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Старое Семенкино (ул. Родниковая, ул. Садовая, ул. Солнечная, ул. Заречная, ул. Школьная, ул. Гаражная, ул. Центральная).

15.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Ерилкино (ул. Молодёжная, ул. Нагорная, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Заречная, ул. Подлесная).

15.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Новое Семенкино (ул. Центральная, ул. Зелёная, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Садовая).

15.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Тёплый Стан

15.10.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Исаклы (ул. Ленинская).

15.10.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Н.Ключевский

15.10.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ключи

15.10.2026 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Ильинский

15.10.2026 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Н.Чесноковка

15.10.2026 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ст. Чесноковка

15.10.2026 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Смольково

15.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Нижняя Туарма

15.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

пос. Нагорный

15.10.2026 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Кутузовский (ул. Садовая)

15.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Нижняя Туарма

15.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

пос. Нагорный

15.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большое Ермаково

15.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Антипкино

15.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Рига (ул. Ушкова, ул. Емельянова).

15.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Дачная).

15.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой (массив удача) (ул. Мавлиханова, ул. Береева).

15.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Буровик" (массив № 2, № 3).

15.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская).

15.10.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка

15.10.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Жареный Бугор

15.10.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Красноярский район:

КП "Фэмэли Парк", КП "Эко Парк, КП "Лес мой"

15.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Первомайская, ул. Полевая, ул. Победы, ул. Ульяновская).

15.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Садовая, ул. Лесная-1, ул. Лесная-2).

15.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

ДНТ "Крутогорки"

15.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ендурайкино

15.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармала Аделяково (ул. Нагорная, ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Юбилейная, ул. Заовражная).

15.10.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Воздвиженка (ул. Лесная, ул. Центральная).

15.10.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Девлезеркино (ул. Советская, ул. Лесная, ул. Больничная, ул. Садовая, ул. Степная, ул. Столярная, ул. Заречная, ул. Новая, ул. Заводская, ул. Овражная, ул. Северная, ул. Сосновая, ул. Колхозная, ул. Полевая, ул. Озерная).

15.10.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

ул. Кутузова, пер. Суворовский

15.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск:

п. Семеновка, СДТ Огонек-1 Садовое товарищество

16.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Мирогородская, ул. Дружбы, ул. Зеленодольская, ул. Раздольная, ул. Долинная, ул. Крутогорская, ул. Лиственная, ул. Просторная, ул. Тенистая, ул. Хвойная, ул. Холмистая).

16.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Никитинка

16.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда (ул. Земляничная, ул. Веселая, ул. Альпийская, ул. Лазурная, ул. Дивная, ул. Прибрежная, ул. Березовая, ул. Сосновая, ул. Подлесная, ул. Приозерная).

16.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Каменный Овраг

16.10.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Исаклы (ул. Ленинская, ул. Суркова, ул. Рабочая, ул. Спортивная, ул. Кавказская, ул. Красноармейская, ул. Мичуринская, ул. Куйбышевская).

16.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Рига (ул. Ушкова, ул. Емельянова).

16.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Дачная).

16.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой (массив удача) (ул. Мавлиханова, ул. Береева).

16.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Буровик" (массив № 2, № 3).

16.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская).

16.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Первомайская, ул. Полевая, ул. Победы, ул. Ульяновская).

16.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Садовая, ул. Лесная-1, ул. Лесная-2).

16.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

ДНТ "Крутогорки"

16.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ендурайкино

16.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармала Аделяково (ул. Нагорная, ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Юбилейная, ул. Заовражная).

16.10.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красносельское

16.10.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Липовка

16.10.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Кутузовский (ул. Подлесная, ул. Новая, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Школьная).

16.10.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Исаклы (ул. Ленинская, ул. Суркова, ул. Рабочая, ул. Спортивная, ул. Кавказская, ул. Красноармейская, ул. Мичуринская, ул. Куйбышевская).

16.10.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Старый Маклауш (ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Павлова).

16.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Старое Семенкино (ул. Родниковая, ул. Садовая, ул. Солнечная, ул. Заречная, ул. Школьная, ул. Гаражная, ул. Центральная).

16.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Ерилкино (ул. Молодёжная, ул. Нагорная, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Заречная, ул. Подлесная).

16.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Новое Семенкино (ул. Центральная, ул. Зелёная, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Садовая).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.