В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
24.11.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Красносельское
24.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).
24.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Водино
24.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Дубки.
24.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).
24.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
Светлое Поле СНТ Светлопольские дачи (ул. Сиреневая).
24.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Киндяково (ул. Озерная).
24.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Новый Городок (ул. Горная).
24.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой массив Удача (ул. Сокская).
24.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Городцовка (ул. Озерная).
24.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).
24.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Колодинская).
24.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
ЖСК "Горелый Хутор (кад. номер).
24.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (СДТ Крутогорки, ул. Лесничество).
24.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Севрюкаево (ул. Ленина, ул. Овражная).
24.11.2026 года с 14-00 до 18-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Тимофеевка (ул. Новоуренгойская, ул. Луговая, ул. Яблоневая, ул. Цветочная, ул. Радужная, ул. Звездная, ул. Южная, ул. Южная-2, ул. Садовая, ул. Полевая, пер. Радужный).
24.11.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Тимофеевка (ул. Октябрьская).
24.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Усинское (ул. Советская, ул. Ленина, ул. Молодежная, ул. Набережная)
24.11.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):
Приволжский район:
с. Давыдовка (ул. Советская, ул. Садовая, ул. Пролетарская, ул. Гагарина, ул. Молодежная)
24.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Красноармейский район:
д. Колыбеловка
24.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Красноармейский район:
п. Медведьевский
24.11.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Костино
24.11.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Исток
25.11.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старосемейкино.
25.11.2026 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):
Красноглинский район:
с. Козелки
25.11.2026 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):
Красноглинский район:
п. Красный пахарь.
25.11.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).
25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).
25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
Светлое Поле СНТ Светлопольские дачи (ул. Сиреневая).
25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Киндяково (ул. Озерная).
25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Новый Городок (ул. Горная).
25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой массив Удача (ул. Сокская).
25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Городцовка (ул. Озерная).
25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).
25.11.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Колодинская).
25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
ЖСК "Горелый Хутор
25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (СДТ Крутогорки, ул. Лесничество).
25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Пионерская).
25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Дубовая Роща
25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Киндяково (ул. Озерная).
25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Удача
25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Городцовка (ул. Озерная).
25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Верхняя Солонцовка (ул. Центральная).
25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Лесная-2).
25.11.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Красносельское
25.11.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Светлодольск
25.11.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):
Приволжский район:
с. Заволжье (ул. Волжская, ул. Луговая, ул. Набережная, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Школьная, пер. Лесной)
25.11.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):
Приволжский район:
с. Кашпир (ул. Большая, ул. Калиновская, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Песочная, ул. Специалистов, ул. Школьная)
26.11.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ягодное (ул. Заветы Ильича, ул. Ново-Полевая, ул. Массив Восточный, ул. Восточная, ул. Вознесенского, ул. Садовая, ул. Животноводов, ул. Полевая, ул. Первомайская, ул. Грачева, ул. Северная, ул. Кооперативная, ул. Лунная, ул. Краснополянская, ул. Театральная; проезд Производственный, переулок Сергеевский, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Чкалова, ул. Загородная; проезд проезд Пляжный, проезд Новый, переулок Школьный, ул. Заречная, ул. Березовая, ул. Волжская, ул. Приморская, ул. Славянская-Левобережная, ул. Целинная, ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Рабочая, ул. Цветочная, ул. Донецкая, ул. Краснодарская, ул. Любимая, ул. Звонкая, ул. Жемчужная, ул. Береговая, ул. Желанная, ул. Сказочная, ул. Медовая, ул. Славянская, ул. Юбилейная, ул. Праздничная, ул. Парковая, ул. Артельная, ул. Трудовая, ул. Дружная, ул. Красивая, ул. Спокойная, ул. Радостная, ул. Уютная, ул. Рыбацкая, ул. Васильковая, ул. Ромашковая, ул. Вишневая, ул. Мирная, ул. Надежды; пер. Оптимистов, пер. Физкультурный, пер. Автолюбителей, пер. Звонкий, пер. Здоровья, пер. 2-й Дальний, пер. Троицкий, пер. Веселый, пер. Тихий, пер. Прибрежный).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.