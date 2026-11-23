В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

24.11.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красносельское

24.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).

24.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Водино

24.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Дубки.

24.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).

24.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

Светлое Поле СНТ Светлопольские дачи (ул. Сиреневая).

24.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Киндяково (ул. Озерная).

24.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Новый Городок (ул. Горная).

24.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Сокская).

24.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка (ул. Озерная).

24.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).

24.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Колодинская).

24.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

ЖСК "Горелый Хутор (кад. номер).

24.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (СДТ Крутогорки, ул. Лесничество).

24.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Севрюкаево (ул. Ленина, ул. Овражная).

24.11.2026 года с 14-00 до 18-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Новоуренгойская, ул. Луговая, ул. Яблоневая, ул. Цветочная, ул. Радужная, ул. Звездная, ул. Южная, ул. Южная-2, ул. Садовая, ул. Полевая, пер. Радужный).

24.11.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Октябрьская).

24.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Усинское (ул. Советская, ул. Ленина, ул. Молодежная, ул. Набережная)

24.11.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Давыдовка (ул. Советская, ул. Садовая, ул. Пролетарская, ул. Гагарина, ул. Молодежная)

24.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Колыбеловка

24.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Медведьевский

24.11.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Костино

24.11.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Исток

25.11.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старосемейкино.

25.11.2026 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Красноглинский район:

с. Козелки

25.11.2026 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Красноглинский район:

п. Красный пахарь.

25.11.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).

25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).

25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

Светлое Поле СНТ Светлопольские дачи (ул. Сиреневая).

25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Киндяково (ул. Озерная).

25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Новый Городок (ул. Горная).

25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Сокская).

25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка (ул. Озерная).

25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).

25.11.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Колодинская).

25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

ЖСК "Горелый Хутор

25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (СДТ Крутогорки, ул. Лесничество).

25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Пионерская).

25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Дубовая Роща

25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Киндяково (ул. Озерная).

25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Удача

25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка (ул. Озерная).

25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Верхняя Солонцовка (ул. Центральная).

25.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Лесная-2).

25.11.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красносельское

25.11.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Светлодольск

25.11.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Заволжье (ул. Волжская, ул. Луговая, ул. Набережная, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Школьная, пер. Лесной)

25.11.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Кашпир (ул. Большая, ул. Калиновская, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Песочная, ул. Специалистов, ул. Школьная)

26.11.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Заветы Ильича, ул. Ново-Полевая, ул. Массив Восточный, ул. Восточная, ул. Вознесенского, ул. Садовая, ул. Животноводов, ул. Полевая, ул. Первомайская, ул. Грачева, ул. Северная, ул. Кооперативная, ул. Лунная, ул. Краснополянская, ул. Театральная; проезд Производственный, переулок Сергеевский, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Чкалова, ул. Загородная; проезд проезд Пляжный, проезд Новый, переулок Школьный, ул. Заречная, ул. Березовая, ул. Волжская, ул. Приморская, ул. Славянская-Левобережная, ул. Целинная, ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Рабочая, ул. Цветочная, ул. Донецкая, ул. Краснодарская, ул. Любимая, ул. Звонкая, ул. Жемчужная, ул. Береговая, ул. Желанная, ул. Сказочная, ул. Медовая, ул. Славянская, ул. Юбилейная, ул. Праздничная, ул. Парковая, ул. Артельная, ул. Трудовая, ул. Дружная, ул. Красивая, ул. Спокойная, ул. Радостная, ул. Уютная, ул. Рыбацкая, ул. Васильковая, ул. Ромашковая, ул. Вишневая, ул. Мирная, ул. Надежды; пер. Оптимистов, пер. Физкультурный, пер. Автолюбителей, пер. Звонкий, пер. Здоровья, пер. 2-й Дальний, пер. Троицкий, пер. Веселый, пер. Тихий, пер. Прибрежный).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.