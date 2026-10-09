В семи районах области энергетики временно отключат свет 11 и 12 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
11.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ягодное (ул. Радостная, ул. Трудовая, ул. Уютная, ул. Дружная, ул. Красивая, ул. Рабочая, ул. Грачева)
10.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Липовка
10.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Спасское
10.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Каменка (ул. Дорожная).
11.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Каменка (ул. Дорожная).
12.10.2026 года с 10-00 до 20-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ягодное (ул. Заветы Ильича, ул. Ново-Полевая, Массив Восточный, ул. Восточная, ул. Вознесенского, ул. Садовая, ул. Заречная, ул. Березовая, ул. Волжская, ул. Приморская, ул. Славянская-Левобережная, ул. Целинная, ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Грачева, ул. Рабочая, ул. Цветочная, ул. Донецкая, ул. Краснодарская, ул. Любимая, ул. Звонкая, ул. Жемчужная, ул. Береговая, ул. Артельная, ул. Желанная, ул. Сказочная, ул. Медовая, ул. Юбилейная, ул. Праздничная, ул. Парковая, ул. Оптимистов, ул. Артельная, ул. Трудовая, ул. Дружная, ул. Красивая, ул. Спокойная, ул. Радостная, ул. Уютная, ул. Рыбацкая, ул. Васильковая, ул. Ромашковая, ул. Вишневая, ул. Животноводов, ул. Полевая, ул. Первомайская, ул. Грачева, ул. Северная, ул. Кооперативная, ул. Лунная, ул. Краснополянская, ул. Театральная, ул. Мирная, ул. Надежды, пер. Физкультурный, пер. Автолюбителей, пер. Здоровья, пер. 2-й Дальний, пер. Троицкий, пер. Веселый, пер. Тихий, пер. Прибрежный, проезд Северный, проезд 1ый Алексеевский, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Чкалова, ул. Загородная, проезд Пляжный, проезд Новый, проезд Производственный, пер. Сергеевский, пер. Школьный.
12.10.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
п. Кировский
12.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Липовка
12.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Спасское
12.10.2026 года с 14-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Красносельское
12.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Черновка (ул. 75 лет Победы)
12.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
п. Нижняя Туарма
12.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
пос. Нагорный
12.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Большое Ермаково
12.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Антипкино
12.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Большая Романовка
12.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Елшанка
12.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Каменка (ул. Дорожная)
12.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Олимпийская).
12.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Рига (ул. Ушкова, ул. Емельянова).
12.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Зеленая Роща" (ул. Зеленая).
12.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Дачная)
12.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой (массив удача) (ул. Мавлиханова, ул. Береева).
12.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Светлое Поле (ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Липовая).
12.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Буровик" (массив № 2).
12.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Старый Маклауш (ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Павлова).
12.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Старое Семенкино (ул. Родниковая, ул. Садовая, ул. Солнечная, ул. Заречная, ул. Школьная, ул. Гаражная, ул. Центральная).
12.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Ерилкино (ул. Молодёжная, ул. Нагорная, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Заречная, ул. Подлесная).
12.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Новое Семенкино (ул. Центральная, ул. Зелёная, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Садовая).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.