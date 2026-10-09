В семи районах области энергетики временно отключат свет 11 и 12 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

11.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Радостная, ул. Трудовая, ул. Уютная, ул. Дружная, ул. Красивая, ул. Рабочая, ул. Грачева)

10.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Липовка

10.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Спасское

10.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка (ул. Дорожная).

11.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка (ул. Дорожная).

12.10.2026 года с 10-00 до 20-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Заветы Ильича, ул. Ново-Полевая, Массив Восточный, ул. Восточная, ул. Вознесенского, ул. Садовая, ул. Заречная, ул. Березовая, ул. Волжская, ул. Приморская, ул. Славянская-Левобережная, ул. Целинная, ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Грачева, ул. Рабочая, ул. Цветочная, ул. Донецкая, ул. Краснодарская, ул. Любимая, ул. Звонкая, ул. Жемчужная, ул. Береговая, ул. Артельная, ул. Желанная, ул. Сказочная, ул. Медовая, ул. Юбилейная, ул. Праздничная, ул. Парковая, ул. Оптимистов, ул. Артельная, ул. Трудовая, ул. Дружная, ул. Красивая, ул. Спокойная, ул. Радостная, ул. Уютная, ул. Рыбацкая, ул. Васильковая, ул. Ромашковая, ул. Вишневая, ул. Животноводов, ул. Полевая, ул. Первомайская, ул. Грачева, ул. Северная, ул. Кооперативная, ул. Лунная, ул. Краснополянская, ул. Театральная, ул. Мирная, ул. Надежды, пер. Физкультурный, пер. Автолюбителей, пер. Здоровья, пер. 2-й Дальний, пер. Троицкий, пер. Веселый, пер. Тихий, пер. Прибрежный, проезд Северный, проезд 1ый Алексеевский, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Чкалова, ул. Загородная, проезд Пляжный, проезд Новый, проезд Производственный, пер. Сергеевский, пер. Школьный.

12.10.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Кировский

12.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Липовка

12.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Спасское

12.10.2026 года с 14-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красносельское

12.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка (ул. 75 лет Победы)

12.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Нижняя Туарма

12.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

пос. Нагорный

12.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большое Ермаково

12.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Антипкино

12.10.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большая Романовка

12.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Елшанка

12.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка (ул. Дорожная)

12.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Олимпийская).

12.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Рига (ул. Ушкова, ул. Емельянова).

12.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Зеленая).

12.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Дачная)

12.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой (массив удача) (ул. Мавлиханова, ул. Береева).

12.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Липовая).

12.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Буровик" (массив № 2).

12.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Старый Маклауш (ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Павлова).

12.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Старое Семенкино (ул. Родниковая, ул. Садовая, ул. Солнечная, ул. Заречная, ул. Школьная, ул. Гаражная, ул. Центральная).

12.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Ерилкино (ул. Молодёжная, ул. Нагорная, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Заречная, ул. Подлесная).

12.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Новое Семенкино (ул. Центральная, ул. Зелёная, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Садовая).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.