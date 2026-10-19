Энергетики сообщили о неплановых работах в области и отключениях света 20 и 21 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
20.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Светлодольск
20.10.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Каменный Брод (ул. Центральная):
20.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старый Буян
20.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Пригорки
20.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Убейкино
20.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Старый Шунгут
20.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Новый Шунгут
20.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Новое Якушкино
20.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Сухарь Матак
20.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Самсоновка
20.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старый Буян
20.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Новая Елховка
20.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Успенка
20.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Дачная).
20.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Буровик" (массив № 2, № 3).
20.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Ветлянка (ул. Хуторская).
20.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Подлесный (ул. Подлесная).
20.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Белозерки (ул. Озерная, ул. Сосновая, ул. Дзержинского).
20.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (п. Искра) (ул. Сенная, ул. Киндяковская, ул. Озерная, ул. Хлебная, ул. Ягодная, ул. М. Горького, ул. Школьная).
20.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Буровик" (ул. Буровик).
21.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Светлодольск
21.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Дачная).
21.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Буровик" (массив № 2, № 3).
21.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Ветлянка (ул. Хуторская).
21.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времен):
Красноярский район:
п. Подлесный (ул. Подлесная).
21.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Белозерки (ул. Озерная, ул. Сосновая, ул. Дзержинского).
21.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Сенная, ул. Киндяковская, ул. Озерная, ул. Хлебная, ул. Ягодная, ул. М. Горького, ул. Школьная).
21.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Буровик" (ул. Буровик).
21.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Хилково
21.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Тростянка
21.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч (ул. Миргородская, ул. Дружбы, ул. Зеленодольская, ул. Раздольная, ул. Долинная, ул. Крутогорская, ул. Лиственная, ул. Просторная, ул. Тенистая, ул. Хвойная, ул. Холмистая).
21.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Волжский район:
п. Власть Труда (ул. Земляничная, ул. Веселая, ул. Альпийская, ул. Лазурная, ул. Дивная, ул. Прибрежная, ул. Березовая, ул. Сосновая, ул. Подлесная, ул. Приозерная).
21.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Новая Елховка
21.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Успенка
21.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
г. о. Новокуйбышевск:
п. Шмидта ул. Центральная, ул. Школьная
21.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
г. о. Новокуйбышевск:
с. Горки (ул. Куйбышева, ул. Чапаева, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Набережная, ул. Дорожная);
21.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
г. о. Новокуйбышевск:
д. Малое Томылово (ул. Железнодорожная, ул. Советская, ул. Набережная, ул. Ленинградская, ул. Захарченко);
21.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
г. о. Чапаевск:
ул. Пл. Люпаева, ул. Кутузова, пер. Суворовский, ул. Суворова, ул. Мельничная
21.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
г. о. Чапаевск:
п. Чапаевское Лесничество
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.