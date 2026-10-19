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Энергетика ТЭК

Энергетики сообщили о неплановых работах в области и отключениях света 20 и 21 октября

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

20.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Светлодольск

20.10.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Каменный Брод (ул. Центральная):

20.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старый Буян

20.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Пригорки

20.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Убейкино

20.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старый Шунгут

20.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новый Шунгут

20.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Якушкино

20.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Сухарь Матак

20.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Самсоновка

20.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старый Буян

20.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Новая Елховка

20.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Успенка

20.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Дачная).

20.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Буровик" (массив № 2, № 3).

20.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Ветлянка (ул. Хуторская).

20.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Подлесный (ул. Подлесная).

20.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Озерная, ул. Сосновая, ул. Дзержинского).

20.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (п. Искра) (ул. Сенная, ул. Киндяковская, ул. Озерная, ул. Хлебная, ул. Ягодная, ул. М. Горького, ул. Школьная).

20.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Буровик" (ул. Буровик).

21.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Светлодольск

21.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Дачная).

21.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Буровик" (массив № 2, № 3).

21.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Ветлянка (ул. Хуторская).

21.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времен):

Красноярский район:

п. Подлесный (ул. Подлесная).

21.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Озерная, ул. Сосновая, ул. Дзержинского).

21.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Сенная, ул. Киндяковская, ул. Озерная, ул. Хлебная, ул. Ягодная, ул. М. Горького, ул. Школьная).

21.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Буровик" (ул. Буровик).

21.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хилково

21.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тростянка

21.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Миргородская, ул. Дружбы, ул. Зеленодольская, ул. Раздольная, ул. Долинная, ул. Крутогорская, ул. Лиственная, ул. Просторная, ул. Тенистая, ул. Хвойная, ул. Холмистая).

21.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда (ул. Земляничная, ул. Веселая, ул. Альпийская, ул. Лазурная, ул. Дивная, ул. Прибрежная, ул. Березовая, ул. Сосновая, ул. Подлесная, ул. Приозерная).

21.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Новая Елховка

21.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Успенка

21.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск:

п. Шмидта ул. Центральная, ул. Школьная

21.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск:

с. Горки (ул. Куйбышева, ул. Чапаева, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Набережная, ул. Дорожная);

21.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск:

д. Малое Томылово (ул. Железнодорожная, ул. Советская, ул. Набережная, ул. Ленинградская, ул. Захарченко);

21.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

ул. Пл. Люпаева, ул. Кутузова, пер. Суворовский, ул. Суворова, ул. Мельничная

21.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

п. Чапаевское Лесничество

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

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