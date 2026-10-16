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Энергетика ТЭК

Энергетики сообщили, где отключат свет с 17 по 20 октября 2026

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

17.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Узюково (ул. Чкалова, ул. Жданова).

17.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки (ул. Мира, ул. Озёрная).

17.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Старый Маклауш (ул. Павлова).

18.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Ярославская).

18.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Юбилейная).

19.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Никитинка

19.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино

19.10.2026 с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Ганькин Матак

19.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино

19.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Лесной

19.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Каменка

19.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино (ул. Чекмасовская, ул. Коммунаровская).

19.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Рига (ул. Ушкова, ул. Емельянова).

19.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Дачная).

19.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Буровик" (массив № 2, № 3).

19.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Первомайская, ул. Полевая, ул. Победы, ул. Ульновская).

19.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Ветлянка (ул. Хуторская).

19.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Подлесный (ул. Подлесная).

19.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой (ул. Садовая, ул. Центральная).

19.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Озерная, ул. Сосновая, ул. Дзержинского).

19.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Березовая).

19.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Сенная, ул. Киндяковская, ул. Озерная, ул. Хлебная, ул. Ягодная, ул. М. Горького, ул. Школьная).

19.10.2026 года с 07-00 до 15-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большое Ермаково

19.10.2026 года с 07-00 до 15-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Антипкино

19.10.2026 года с 07-00 до 15-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большая Романовка

19.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ендурайкино

19.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармала-Аделяково (ул. Нагорная, ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Юбилейная, ул. Заовражная).

19.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ст. Дмитриевка

19.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Малые Ключи

19.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ендурайкино

19.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармала Аделяково (ул. Нагорная, ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Юбилейная, ул. Заовражная).

19.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Мирогородская, ул. Дружбы, ул. Зеленодольская, ул. Раздольная, ул. Долинная, ул. Крутогорская, ул. Лиственная, ул. Просторная, ул. Тенистая, ул. Хвойная, ул. Холмистая).

19.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда (ул. Земляничная, ул. Веселая, ул. Альпийская, ул. Лазурная, ул. Дивная, ул. Прибрежная, ул. Березовая, ул. Сосновая, ул. Подлесная, ул. Приозерная).

19.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Большая Рязань (ул. Коммунальная).

19.10.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Устряловский (ул. Новая, ул. Центральная, ул. Рабочая)

19.10.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Вязовый Гай (ул. Шоссейная, ул. Молодежная, ул. Степана Разина, ул. Победы, ул. Кооперативная)

19.10.2026 года с 12-00 по 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Софьино (ул. Советская)

20.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Никитинка

20.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхние Белозерки (пер. Западный, пер. Восточный, пер. Пионерский, проезд Зеленый, пер. Комсомольский, ул. Восточная, ул. Комсомольская, ул. Советская, ул. Мира, ул. Щербакова, ул. Кудашева, ул. Жилина, ул. Пионерская, ул. Калинина, проезд Новый).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

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