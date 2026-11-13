Стало известно, где отключат свет с 14 по 16 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

14.11.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Хрящевка (ул. Набережная, ул. Ворошилова, ул. Ленина, ул. Рабочая).

14.11.2026 года 09-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

с. Арзамасцевка

14.11.2026 года 09-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

п. Кутулукский

15.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Русская Борковка (ул. Рябиновая, ул. Советская, ул. Рабочая).

15.11.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

пос. Рассвет (ул. Вишневая, ул. Черемушки, ул. Нефтянников, ул. Партизанская, ул. Студенческая).

16.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Четыровка

16.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Гранная

16.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Пальная

16.11.2026 года с 08-00 до 11-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

ул. Корчагина, ул. Л. Шевцовой, ул. О. Кошевого, ул. П. Морозова, ул. Долгова, ул. С. Тюленина.

16.11.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Покровка, ул. Косыри, ул. Озерная.

16.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).

16.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Озерная, ул. Садовая, ул. Чехова, ул. Водников, ул. Алексеевская).

16.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Крайняя, ул. Вязовая, ул. В. Тихонова, ул. Березовая, ул. Придорожная).

16.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой (массив Удача) (ул. Семиных, ул. Ивашова).

16.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Чехова).

16.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Дорожная).

16.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Сокская).

16.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Сосновая, ул. Новая).

16.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).

16.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Колодинская).

16.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Лесная-2, ул. Молодежная).

16.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Садовая).

16.11.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Лесная-2, ул. Молодежная).

16.11.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Полевая, ул. Степная, ул. Озерная, ул. Совхозная).

16.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Садовая).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.