Стало известно, где отключат свет с 14 по 16 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
14.11.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Хрящевка (ул. Набережная, ул. Ворошилова, ул. Ленина, ул. Рабочая).
14.11.2026 года 09-00 до 17-00 (местного времени):
Богатовский район:
с. Арзамасцевка
14.11.2026 года 09-00 до 17-00 (местного времени):
Богатовский район:
п. Кутулукский
15.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Русская Борковка (ул. Рябиновая, ул. Советская, ул. Рабочая).
15.11.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
пос. Рассвет (ул. Вишневая, ул. Черемушки, ул. Нефтянников, ул. Партизанская, ул. Студенческая).
16.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Четыровка
16.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Гранная
16.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Пальная
16.11.2026 года с 08-00 до 11-00 (местного времени):
г. о. Чапаевск:
ул. Корчагина, ул. Л. Шевцовой, ул. О. Кошевого, ул. П. Морозова, ул. Долгова, ул. С. Тюленина.
16.11.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):
Безенчукский район:
с. Покровка, ул. Косыри, ул. Озерная.
16.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).
16.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Озерная, ул. Садовая, ул. Чехова, ул. Водников, ул. Алексеевская).
16.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Крайняя, ул. Вязовая, ул. В. Тихонова, ул. Березовая, ул. Придорожная).
16.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой (массив Удача) (ул. Семиных, ул. Ивашова).
16.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Чехова).
16.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Дорожная).
16.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой массив Удача (ул. Сокская).
16.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Сосновая, ул. Новая).
16.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).
16.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Колодинская).
16.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Лесная-2, ул. Молодежная).
16.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Белозерки (ул. Садовая).
16.11.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Лесная-2, ул. Молодежная).
16.11.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Полевая, ул. Степная, ул. Озерная, ул. Совхозная).
16.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Садовая).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.