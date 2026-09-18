В шести районах области временно отключат свет 21 и 22 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

21.09.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Елховка (ул. Низовская).

21.09.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Красное Поселение

21.09.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Нижняя Кондурча

21.09.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Елховое Озеро

21.09.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Казачий

21.09.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Солонцовка

21.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Орловка (ул. Любимовская, ул. 40 Лет Победы, Комбикрковый завод, МТФ. Молокозавод).

21.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак

21.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ровный

21.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Мамыково

21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Междуречье).

21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Камышенская, ул. Дорожная).

21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Заводская, ул. Школьная, ул. Совхозная, ул. Больничная, ул. Гагарина, ул. Фрунзе, ул. Советская).

21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Липовая, ул. Рябиновая, ул. Кленовая, ул. Луговая).

21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старосемейкино (ул. Рабочая).

21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Раевка (ул. Сокская).

21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Зеленая).

21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (СНТ Крутогорки, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Фрунзе).

21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский

21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский

21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хилково

21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка

21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Верхняя Солонцовка, д. Средняя Солонцовка, с. Нижняя Солонцовка

21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлый Ключ

21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Маршанка

21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Труд

21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Красный Городок

21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Студеный

21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Васильевка

21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Песчановка

21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Раевка

21.09.2026 года с 13-00 по 17-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Приволжье (ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Коммунистическая, ул. Полевая, ул. Комарова, ул. Ново-Садовая, ул. Степная, ул. Пионерская, ул. Октябрьская, ул. Набережная, ул. Комсомольская, ул. Школьная, ул. Восточная).

22.09.2026 года с 9-00 до 10-00, с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Пригорки

22.09.2026 года с 9-00 до 10-00, с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Убейкино

22.09.2026 года с 9-00 до 10-00, с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старый Шунгут

22.09.2026 года с 9-00 до 10-00, с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новый Шунгут

22.09.2026 года с 9-00 до 10-00, с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Якушкино

22.09.2026 года с 9-00 до 10-00, с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Сух. Матак

22.09.2026 года с 9-00 до 10-00, с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Самсоновка

22.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Орловка (ул. Любимовская, ул. 40 Лет Победы, Комбикрковый завод, МТФ. Молокозавод).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.