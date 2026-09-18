В шести районах области временно отключат свет 21 и 22 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
21.09.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Елховка (ул. Низовская).
21.09.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Красное Поселение
21.09.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Нижняя Кондурча
21.09.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Елховое Озеро
21.09.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Казачий
21.09.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Солонцовка
21.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Орловка (ул. Любимовская, ул. 40 Лет Победы, Комбикрковый завод, МТФ. Молокозавод).
21.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Кандабулак
21.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Ровный
21.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Мамыково
21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Междуречье).
21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Камышенская, ул. Дорожная).
21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Заводская, ул. Школьная, ул. Совхозная, ул. Больничная, ул. Гагарина, ул. Фрунзе, ул. Советская).
21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Липовая, ул. Рябиновая, ул. Кленовая, ул. Луговая).
21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старосемейкино (ул. Рабочая).
21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Раевка (ул. Сокская).
21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СДТ Зеленая Роща (ул. Зеленая).
21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (СНТ Крутогорки, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Фрунзе).
21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский
21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кириллинский
21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Хилково
21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Екатериновка
21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Верхняя Солонцовка, д. Средняя Солонцовка, с. Нижняя Солонцовка
21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Светлый Ключ
21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Маршанка
21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Труд
21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Красный Городок
21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Студеный
21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Васильевка
21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Песчановка
21.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Раевка
21.09.2026 года с 13-00 по 17-00 (местного времени):
Приволжский район:
с. Приволжье (ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Коммунистическая, ул. Полевая, ул. Комарова, ул. Ново-Садовая, ул. Степная, ул. Пионерская, ул. Октябрьская, ул. Набережная, ул. Комсомольская, ул. Школьная, ул. Восточная).
22.09.2026 года с 9-00 до 10-00, с 16-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Пригорки
22.09.2026 года с 9-00 до 10-00, с 16-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Убейкино
22.09.2026 года с 9-00 до 10-00, с 16-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Старый Шунгут
22.09.2026 года с 9-00 до 10-00, с 16-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Новый Шунгут
22.09.2026 года с 9-00 до 10-00, с 16-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Новое Якушкино
22.09.2026 года с 9-00 до 10-00, с 16-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Сух. Матак
22.09.2026 года с 9-00 до 10-00, с 16-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Самсоновка
22.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Орловка (ул. Любимовская, ул. 40 Лет Победы, Комбикрковый завод, МТФ. Молокозавод).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.