Энергетики сообщили о плановых отключениях электроснабжения на август

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
01.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Колывань (ул. Казанская)
02.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Колывань (ул. Казанская)
03.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Колывань (ул. Казанская)
03.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Петровский (ул. Центральная)
03.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Хворостянский район:
с. Студенцы ул. Старый клин
03.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Мосты ул. Республиканская
03.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Падовка ул. Калеганова
03.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Новопавловка
03.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Долматовка (ул. Центральная, ул. Садовая)
03.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ташелка (ул. Водопадная, ул. Заречная)
03.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Старая Рачейка (ул. Солнечная).
04.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ташелка (ул. Полевая, ул. Менжинского)
04.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Кутузовский
04.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Старая Чесноковка
04.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Смольково
04.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Долматовка (ул. Центральная, ул. Садовая)
04.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Падовка ул. Калеганова
04.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Новопавловка
04.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Красная Поляна ул. Степана Разина
04.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Хворостянский район:
с. Студенцы ул. Старый клин
04.08.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Приволжский район:
п. Новоспасский ул. Мира, ул. Елизарова, ул. Магистральная
04.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Исток
04.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Старая Рачейка (ул. Солнечная).
05.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Долматовка (ул. Центральная, ул. Садовая)
05.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Кутузовский
05.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Старая Чесноковка
05.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Смольково
05.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Надеждино (ул. Центральная)
05.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Новопавловка
05.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Падовка ул. Калеганова
05.08.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Приволжский район:
п. Новоспасский проезд Потапова
05.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Хворостянский район:
с. Студенцы ул. Старый клин
05.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Новый Камелик ул. Молодежная
05.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ташелка (ул. Заречная)
05.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Старая Рачейка (ул. Солнечная).
06.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Старая Рачейка (ул. Молодежная).
06.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ташелка (ул. Советская)
06.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Долматовка (ул. Специалистов)
06.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Новопавловка
06.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Падовка ул. Калеганова
06.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Хворостянский район:
с. Студенцы ул. Старый клин
06.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Полянский ул. Космическая, ул. Молодежная
06.08.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):
Безенчукский район:
с. Нижнеоброчено
07.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Долматовка (ул. Специалистов)
07.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Мамыково (ул. Победы, ул. Заречная)
07.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Падовка ул. Калеганова
07.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Хворостянский район:
с. Студенцы ул. Старый клин
07.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
д. Денгизбаево ул. Иргизская
07.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Благодатовка ул. Шоссейная, ул. Центральная, ул. Набережная, ул. М. Костеловской, ул. Зеленая
07.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
п. Ленинский ул. 26 Партсьезда
07.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Безенчукский район:
с. Кануевка ул. Центральная, ул. Набережная
07.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Рассвет
07.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Старая Рачейка (ул. Молодежная).
09.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Красноармейское ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Шоссейная, ул. Октябрьская, ул. М.Горького, ул. Первомайская, ул. Мира, пер. Победы
10.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Долматовка (ул. Специалистов)
10.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Пригорки
10.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Новое Якушкино
10.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Старый Шунгут
10.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Новый Шунгут
10.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Сухарь Матак
10.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Самсоновка
10.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
п. Вишневка (ул. Верхняя, ул. Вишневая)
10.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Новая Орловка (ул. Степная)
10.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Морша
10.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Падовка ул. Калеганова
10.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Хворостянский район:
п. Тополек ул. Центральная
10.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Благодатовка ул. Набережная
10.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Аверьяновский ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Зеленая
10.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Сестры
10.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Торшиловский ул. Заречная
10.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Васильевка (ул. Полевая, ул. Комсомольская, ул. Правленческая, ул. Коллективная, ул. Клубная, ул. Школьная, ул. Горная).
10.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
д. Черемоховка
11.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Борское (ул. Западная)
11.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Новый Шунгут
11.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
п. Вишневка (ул. Верхняя, ул. Вишневая).
11.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Морша
11.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Падовка ул. Калеганова
11.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Восточный
11.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Безенчукский район:
с. Новонатальино
11.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новая Рачейка
11.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Новый Ризадей
11.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Ерик
12.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
п. Вишневка Поселок (ул. Верхняя, ул. Вишневая)
12.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Борское (ул. Западная)
12.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
п. Кобзевка ул. Советская
12.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Красная Поляна ул. Советская
12.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Восточный
12.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Васильевка (ул. Комсомольская, ул. Коллективная, ул. Никонова, ул. Набережная, проезд 1-й, проезд 2-й, проезд 3-й, ул. Овражная)
12.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новая Рачейка
12.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Новый Ризадей
12.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Ерик
13.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новая Рачейка
13.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Новый Ризадей
13.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Ерик
13.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Васильевка (ул. Комсомольская, ул. Правленческая, ул. Горная).
13.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Борское (ул. Западная)
13.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
п. Кобзевка ул. Набережная
13.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Красная Поляна ул. Советская
13.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Хворостянский район:
с. Хворостянка ул. Чапаева
13.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Новый Камелик
14.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Н. Коптяжево (ул. Заречная)
14.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Красная Поляна ул. Советская
14.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Приволжский район:
с. Кашпир ул. Калиновская
14.08.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Хворостянский район:
с. Хворостянка ул. Советская
14.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Новый Камелик
14.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Васильевка (ул. Молодежная, ул. Полевая, ул. Гапшина, ул. Коллективная).
14.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новая Рачейка
14.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Новый Ризадей
14.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Ерик
17.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Н. Коптяжево (ул. Заречная)
17.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Пригорки (ул. Центральная, ул. Лесная, ул. Нагорная).
17.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Кошки
17.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
п. Новая Жизнь
17.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
п. Кобзевка ул. Советская
17.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Падовка ул. Ширшакова
17.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Хворостянский район:
с. Хворостянка ул. Лесная
17.08.2026 года с 18-00 до 17-00 (местного времени):
г. Чапаевск:
ул. Радищева, ул. Циолковского, ул. Герцена, ул. Танкистов, ул. Краснофлотская
17.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Новый Камелик ул. Центральная
17.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Васильевка (ул. Специалистов, ул. Луговая, ул. Отрадная, ул. Светлая).
17.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Ивашевка
17.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Кошелевка
18.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Демидовка (ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Дачная).
18.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Б.Алдаркино
18.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. М.Алдаркино
18.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
п. Лесной
18.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
п. Кобзевка ул. Набережная
18.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Падовка ул. Ширшакова
18.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Новый Камелик ул. Центральная
19.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Б.Алдаркино
19.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. М.Алдаркино
19.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
п. Лесной
19.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Падовка ул. Ширшакова
19.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Константиновка, ул. им. Крупской Н.К.
19.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Августовка ул. Степана Заруднева
19.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Узюково (ул. Колхозная)
19.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Демидовка (ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Дачная).
20.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Демидовка (ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Дачная).
20.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Б.Алдаркино
20.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. М.Алдаркино
20.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
п. Лесной
20.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Константиновка, ул. им. Крупской Н.К.
20.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Торшиловский ул. Степная, ул. Садовая
21.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Б.Алдаркино
21.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. М.Алдаркино
21.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
п. Лесной
21.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
п. Верхняя Васильевка (ул. Лесная)
21.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Правая Шабаловка (ул. Мира).
21.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Торшиловский ул. Степная, ул. Молодежная
21.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Демидовка (ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Дачная).
22.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Киевка (ул. Киевская)
22.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Колывань ул. Школьная, пер. Специалистов, ул. Северная, ул. Советская
24.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Б.Алдаркино
24.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. М.Алдаркино
24.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
п. Лесной
24.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Новое Фейзуллово (ул. Березовая, ул. Центральная)
24.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Кошки
24.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
п. Новая Жизнь
24.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Константиновка, ул. им. Крупской Н.К.
24.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Сосновка (ул. Новополевая, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Заречная, ул. Советская, ул. Центральная, ул. Овражная).
24.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ташелка (ул. Тополиная, ул. Зеленая, ул. Ставропольская, ул. Сиреневая)
24.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Демидовка (ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Дачная).
25.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Демидовка (ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Дачная).
25.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Б.Алдаркино
25.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. М.Алдаркино
25.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
п. Лесной
25.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Борское (ул. Механизаторская, ул. Крупская, ул. Большая, ул. Школьная, ул. Водная, ул. Мельничная, ул. Специалистов, ул. Строителей, ул. Нефтяников)
25.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Константиновка, ул. им. Крупской Н.К.
25.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
п. Ленинский
26.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Борское (ул. Механизаторская, ул. Крупская, ул. Большая, ул. Школьная, ул. Водная, ул. Мельничная, ул. Специалистов, ул. Строителей, ул. Нефтяников)
26.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
п. Горный (ул. Заречная)
26.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Кошки
26.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
п. Новая Жизнь
26.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ташелка (ул. Меньжинского, ул. Советская, ул. Ремнева, ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Заречная).
26.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Демидовка (ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Дачная).
27.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Демидовка (ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Дачная).
27.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Борское (ул. Механизаторская, ул. Крупская, ул. Большая, ул. Школьная, ул. Водная, ул. Мельничная, ул. Специалистов, ул. Строителей, ул. Нефтяников)
28.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Демидовка (ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Дачная).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.