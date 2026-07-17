Энергетики сообщили о плановых отключениях электроснабжения на август

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

01.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань (ул. Казанская)

02.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань (ул. Казанская)

03.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань (ул. Казанская)

03.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Петровский (ул. Центральная)

03.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Студенцы ул. Старый клин

03.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Мосты ул. Республиканская

03.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Падовка ул. Калеганова

03.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка

03.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Долматовка (ул. Центральная, ул. Садовая)

03.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Водопадная, ул. Заречная)

03.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Старая Рачейка (ул. Солнечная).

04.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Полевая, ул. Менжинского)

04.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Кутузовский

04.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старая Чесноковка

04.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Смольково

04.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Долматовка (ул. Центральная, ул. Садовая)

04.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Падовка ул. Калеганова

04.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка

04.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Красная Поляна ул. Степана Разина

04.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Студенцы ул. Старый клин

04.08.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

п. Новоспасский ул. Мира, ул. Елизарова, ул. Магистральная

04.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Исток

04.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Старая Рачейка (ул. Солнечная).

05.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Долматовка (ул. Центральная, ул. Садовая)

05.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Кутузовский

05.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старая Чесноковка

05.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Смольково

05.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Надеждино (ул. Центральная)

05.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка

05.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Падовка ул. Калеганова

05.08.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

п. Новоспасский проезд Потапова

05.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Студенцы ул. Старый клин

05.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Новый Камелик ул. Молодежная

05.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Заречная)

05.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Старая Рачейка (ул. Солнечная).

06.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Старая Рачейка (ул. Молодежная).

06.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Советская)

06.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Долматовка (ул. Специалистов)

06.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка

06.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Падовка ул. Калеганова

06.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Студенцы ул. Старый клин

06.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Полянский ул. Космическая, ул. Молодежная

06.08.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Нижнеоброчено

07.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Долматовка (ул. Специалистов)

07.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Мамыково (ул. Победы, ул. Заречная)

07.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Падовка ул. Калеганова

07.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Студенцы ул. Старый клин

07.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

д. Денгизбаево ул. Иргизская

07.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Благодатовка ул. Шоссейная, ул. Центральная, ул. Набережная, ул. М. Костеловской, ул. Зеленая

07.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Ленинский ул. 26 Партсьезда

07.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Кануевка ул. Центральная, ул. Набережная

07.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Рассвет

07.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Старая Рачейка (ул. Молодежная).

09.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Красноармейское ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Шоссейная, ул. Октябрьская, ул. М.Горького, ул. Первомайская, ул. Мира, пер. Победы

10.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Долматовка (ул. Специалистов)

10.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Пригорки

10.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Якушкино

10.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Старый Шунгут

10.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Новый Шунгут

10.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Сухарь Матак

10.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Самсоновка

10.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Вишневка (ул. Верхняя, ул. Вишневая)

10.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Новая Орловка (ул. Степная)

10.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Морша

10.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Падовка ул. Калеганова

10.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

п. Тополек ул. Центральная

10.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Благодатовка ул. Набережная

10.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Аверьяновский ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Зеленая

10.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Сестры

10.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Торшиловский ул. Заречная

10.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Васильевка (ул. Полевая, ул. Комсомольская, ул. Правленческая, ул. Коллективная, ул. Клубная, ул. Школьная, ул. Горная).

10.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

д. Черемоховка

11.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Борское (ул. Западная)

11.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Новый Шунгут

11.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Вишневка (ул. Верхняя, ул. Вишневая).

11.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Морша

11.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Падовка ул. Калеганова

11.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Восточный

11.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Новонатальино

11.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новая Рачейка

11.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Новый Ризадей

11.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Ерик

12.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Вишневка Поселок (ул. Верхняя, ул. Вишневая)

12.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Борское (ул. Западная)

12.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Кобзевка ул. Советская

12.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Красная Поляна ул. Советская

12.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Восточный

12.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Васильевка (ул. Комсомольская, ул. Коллективная, ул. Никонова, ул. Набережная, проезд 1-й, проезд 2-й, проезд 3-й, ул. Овражная)

12.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новая Рачейка

12.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Новый Ризадей

12.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Ерик

13.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новая Рачейка

13.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Новый Ризадей

13.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Ерик

13.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Васильевка (ул. Комсомольская, ул. Правленческая, ул. Горная).

13.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Борское (ул. Западная)

13.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Кобзевка ул. Набережная

13.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Красная Поляна ул. Советская

13.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Хворостянка ул. Чапаева

13.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Новый Камелик

14.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Н. Коптяжево (ул. Заречная)

14.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Красная Поляна ул. Советская

14.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Кашпир ул. Калиновская

14.08.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Хворостянка ул. Советская

14.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Новый Камелик

14.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Васильевка (ул. Молодежная, ул. Полевая, ул. Гапшина, ул. Коллективная).

14.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новая Рачейка

14.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Новый Ризадей

14.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Ерик

17.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Н. Коптяжево (ул. Заречная)

17.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Пригорки (ул. Центральная, ул. Лесная, ул. Нагорная).

17.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Кошки

17.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Новая Жизнь

17.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Кобзевка ул. Советская

17.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Падовка ул. Ширшакова

17.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Хворостянка ул. Лесная

17.08.2026 года с 18-00 до 17-00 (местного времени):

г. Чапаевск:

ул. Радищева, ул. Циолковского, ул. Герцена, ул. Танкистов, ул. Краснофлотская

17.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Новый Камелик ул. Центральная

17.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Васильевка (ул. Специалистов, ул. Луговая, ул. Отрадная, ул. Светлая).

17.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Ивашевка

17.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Кошелевка

18.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Демидовка (ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Дачная).

18.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Б.Алдаркино

18.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. М.Алдаркино

18.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Лесной

18.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Кобзевка ул. Набережная

18.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Падовка ул. Ширшакова

18.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Новый Камелик ул. Центральная

19.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Б.Алдаркино

19.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. М.Алдаркино

19.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Лесной

19.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Падовка ул. Ширшакова

19.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Константиновка, ул. им. Крупской Н.К.

19.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Августовка ул. Степана Заруднева

19.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Узюково (ул. Колхозная)

19.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Демидовка (ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Дачная).

20.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Демидовка (ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Дачная).

20.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Б.Алдаркино

20.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. М.Алдаркино

20.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Лесной

20.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Константиновка, ул. им. Крупской Н.К.

20.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Торшиловский ул. Степная, ул. Садовая

21.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Б.Алдаркино

21.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. М.Алдаркино

21.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Лесной

21.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Верхняя Васильевка (ул. Лесная)

21.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Правая Шабаловка (ул. Мира).

21.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Торшиловский ул. Степная, ул. Молодежная

21.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Демидовка (ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Дачная).

22.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Киевка (ул. Киевская)

22.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань ул. Школьная, пер. Специалистов, ул. Северная, ул. Советская

24.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Б.Алдаркино

24.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. М.Алдаркино

24.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Лесной

24.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Новое Фейзуллово (ул. Березовая, ул. Центральная)

24.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Кошки

24.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Новая Жизнь

24.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Константиновка, ул. им. Крупской Н.К.

24.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновка (ул. Новополевая, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Заречная, ул. Советская, ул. Центральная, ул. Овражная).

24.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Тополиная, ул. Зеленая, ул. Ставропольская, ул. Сиреневая)

24.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Демидовка (ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Дачная).

25.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Демидовка (ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Дачная).

25.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Б.Алдаркино

25.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. М.Алдаркино

25.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Лесной

25.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Борское (ул. Механизаторская, ул. Крупская, ул. Большая, ул. Школьная, ул. Водная, ул. Мельничная, ул. Специалистов, ул. Строителей, ул. Нефтяников)

25.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Константиновка, ул. им. Крупской Н.К.

25.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Ленинский

26.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Борское (ул. Механизаторская, ул. Крупская, ул. Большая, ул. Школьная, ул. Водная, ул. Мельничная, ул. Специалистов, ул. Строителей, ул. Нефтяников)

26.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Горный (ул. Заречная)

26.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Кошки

26.08.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Новая Жизнь

26.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Меньжинского, ул. Советская, ул. Ремнева, ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Заречная).

26.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Демидовка (ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Дачная).

27.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Демидовка (ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Дачная).

27.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Борское (ул. Механизаторская, ул. Крупская, ул. Большая, ул. Школьная, ул. Водная, ул. Мельничная, ул. Специалистов, ул. Строителей, ул. Нефтяников)

28.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Демидовка (ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Дачная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.