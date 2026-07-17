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Экономика и бизнес

Авито: реклама стала фактором доверия для 79% потребителей

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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72% потребителей используют рекламу при выборе товаров, а 79% считают, что она влияет на доверие к бренду. При этом 46% респондентов отмечают, что доверяют честной и ненавязчивой рекламе, тогда как 31% может оттолкнуть обещание, которое бренд не выполняет. Группа компаний "Родная Речь" и Авито Реклама исследовали, как изменилось восприятие доверия среди потребителей и какие факторы сегодня влияют на отношение к брендам.

Исследование посвящено тому, как меняется роль доверия в потребительском поведении, и какие факторы помогают брендам его формировать. В центре внимания были четыре направления: общий уровень доверия и его изменение за последние 2–3 года, ключевые составляющие доверия, влияние искусственного интеллекта на восприятие брендов и практические рекомендации для бизнеса.

Антон Платонов, директор StratLab:

"Сегодня доверие становится одним из ключевых факторов выбора бренда. При этом само понятие доверия расширилось: от базовых надежности и отсутствия обмана до доброжелательности, симпатии и заботы. Потребители оценивают уже не только продукт и опыт взаимодействия, но и безопасность и заботу, которые обеспечивает бренд. Более того, доверие к бренду сегодня напрямую влияет на эффективность коммуникации и медиа-инвестиций. Мы хотели понять, какие факторы формируют доверие, что способно его укрепить или разрушить и как эти изменения могут учитывать бренды при построении коммуникации с аудиторией".

Фокус доверия к бренду изменился. Сегодня оно связано не столько с лояльностью, сколько с ощущением безопасности, которую бренд дает. 75% респондентов считают, что доверие — это, прежде всего, стабильность, несмотря на изменения вокруг.

Исследование выделяет три уровня доверия:

  • ядро доверия — гарантированная стабильность: надежность, честность, отсутствие обмана и выполнение обещаний;
  • внешний контур — репутационные сигналы: экспертиза, профессионализм, открытость и социальная ответственность;
  • эмоциональный опыт: доброжелательность, забота и позитивный опыт взаимодействия.

Если один из уровней нарушается, доверие к бренду ставится под удар.

Яков Пейсахзон, директор "Авито Рекламы" и стратегических партнерств:

"Сегодня потребитель оценивает не отдельное сообщение бренда, а весь путь взаимодействия с ним — от первого контакта в рекламе до момента покупки и последующего сервисного сопровождения. Именно поэтому важно понимать, какие конкретные действия — от прозрачности условий до скорости реакции на запрос — помогают создавать у аудитории ощущение надежности и безопасности.

В этом смысле платформы, которые сопровождают пользователя на всех этапах жизненного пути, получают особое преимущество. Важно и то, что доверие к площадке напрямую влияет и на доверие к размещенной на ней рекламе: если пользователь считает платформу надежной, он воспринимает баннеры на ней как более достоверные и безопасные, а значит охотнее совершает целевое действие. Это делает саму репутацию площадки важным активом для рекламодателя — компании фактически получают часть доверия аудитории "в наследство" от платформы, на которой размещаются".

Исследование показывает, что доверие перестает быть исключительно репутационной характеристикой бренда и становится фактором эффективности бизнеса. Доверие формируется не скидками или акциями, а последовательным пользовательским опытом, прозрачной коммуникацией и выполнением обещаний.

Использование искусственного интеллекта становится отдельным фактором оценки брендов. 58% потребителей замечают использование ИИ компаниями, а 29% отмечают снижение доверия к брендам, которые пытаются скрыть использование искусственного интеллекта в рекламе.

Технологии работают на укрепление доверия, если помогают человеку принимать решения и облегчают путь пользования.

Сами потребители используют ИИ, чтобы:

  • проверить или уточнить найденную информацию — 35%;
  • получить список вариантов или брендов — 34%;
  • сравнить предложения — 30%;
  • понять, на что обратить внимание при выборе — 22%.

Для брендов важен не сам факт использования ИИ, а то, насколько технология помогает улучшить пользовательский опыт.

Исследование показывает, что в сфере электронной коммерции доверие формируется одновременно на двух уровнях — через платформу и через товар / продавца. Если говорить про все локальные онлайн-площадки, у 56% пользователей, которые хоть раз получили некачественный товар на онлайн платформе, доверие к ней снизилось. И это основная причина, почему рынку важно уделять внимание улучшению пользовательскому опыту.

Для формирования доверия важнее способность платформы заранее помогать пользователю решать его задачу и обеспечивать безопасный и предсказуемый пользовательский опыт.

По данным исследования, пользователи Авито высоко оценивают такие характеристики платформы, как уверенность в результате покупки (это отметили 60% респондентов), открытость и честность бренда (65%) и позитивный опыт взаимодействия с площадкой (74%). Самые высокие показатели доверия к данному сервису наблюдаются у аудитории с высоким доходом. Среди таких пользователей уверенность в результате покупки отметили 71% респондентов, открытость и честность бренда — 79%, позитивный опыт взаимодействия — 78%.

Исследование группы компаний "Родная Речь" и Авито Рекламы посвящено тому, как меняется доверие потребителей к брендам и какие факторы влияют на его формирование в 2026 году.

Количественный онлайн-опрос был проведен среди 1 042 россиян в возрасте 18–55 лет. Также было проведено 20 глубинных интервью с респондентами в возрасте 18–55 лет.

В рамках исследования анализировались:

  • общий уровень доверия и его изменение за последние 2–3 года;
  • факторы формирования и разрушения доверия;
  • влияние искусственного интеллекта на восприятие брендов;
  • практические рекомендации для бизнеса и рекламодателей.

ТЭК&Химия №11

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 02 июля 2026 15:37 От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова

Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

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