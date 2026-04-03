Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Власти продолжают поиски инвесторов для комплексного освоения территории в Куйбышевском районе Самары. Часть участков уже предлагается девелоперам под жилищное строительство.

Фото: Юлия Зиганшина

Новый микрорайон получит название Самарское Заречье. Под него выбрали территорию вдоль Южного шоссе - от Южного моста до торгового комплекса "Амбар". Посмотрите карту.

На первоначальном этапе под застройку планируется выделить 114 гектаров с последующим расширением до 270 гектаров. На территории нет никаких построек, но много водоемов.

В самарском минстрое говорят, что совместно с администрацией города ведут работу по формированию земельных участков. Однако часть территории региональный Фонд развития жилищного строительства (ФРЖС) уже разместил в каталоге для инвесторов. Они выделены на карте.

Фото: министерство строительства Самарской области

Минстрой анонсировал строительство микрорайона в начале года. Продолжается проработка концепции.

"Проект ориентирован на долгосрочную перспективу развития в качестве одной из ключевых точек роста города. Рассматриваются различные сценарии использования территории, включая создание современного жилого района формата "Самара-Сити" с деловыми и коммерческими функциями, детскими садами, школами, поликлиниками и дорогами. Также предполагается развитие рекреационной и спортивной инфраструктуры (в том числе размещение конного клуба, поля для гольфа, трек-автодрома), формирование общественных пространств и парков", - рассказали в министерстве.

Впрочем, ведомство уже представило такой эскиз микрорайона. 

Фото: министерство строительства Самарской области

А ФРЖС опубликовал некоторые параметры микрорайона. Судя по нему, его население составит около 40 тысяч человек. 

Фото: ФРЖС Самарской области

Представители минстроя отметили, что реализация проекта планируется с участием нескольких девелоперов. Координирующую роль закрепят за правительством Самарской области.

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:52 "По площадке на ГПЗ-4 есть вопросы": советник губернатора - о строительстве небоскребов в Самаре

Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:34 Самарцы проголосовали за строительство небоскребов на Московском шоссе

Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

