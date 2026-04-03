Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Власти продолжают поиски инвесторов для комплексного освоения территории в Куйбышевском районе Самары. Часть участков уже предлагается девелоперам под жилищное строительство.
Новый микрорайон получит название Самарское Заречье. Под него выбрали территорию вдоль Южного шоссе - от Южного моста до торгового комплекса "Амбар". Посмотрите карту.
На первоначальном этапе под застройку планируется выделить 114 гектаров с последующим расширением до 270 гектаров. На территории нет никаких построек, но много водоемов.
В самарском минстрое говорят, что совместно с администрацией города ведут работу по формированию земельных участков. Однако часть территории региональный Фонд развития жилищного строительства (ФРЖС) уже разместил в каталоге для инвесторов. Они выделены на карте.
Минстрой анонсировал строительство микрорайона в начале года. Продолжается проработка концепции.
"Проект ориентирован на долгосрочную перспективу развития в качестве одной из ключевых точек роста города. Рассматриваются различные сценарии использования территории, включая создание современного жилого района формата "Самара-Сити" с деловыми и коммерческими функциями, детскими садами, школами, поликлиниками и дорогами. Также предполагается развитие рекреационной и спортивной инфраструктуры (в том числе размещение конного клуба, поля для гольфа, трек-автодрома), формирование общественных пространств и парков", - рассказали в министерстве.
Впрочем, ведомство уже представило такой эскиз микрорайона.
А ФРЖС опубликовал некоторые параметры микрорайона. Судя по нему, его население составит около 40 тысяч человек.
Представители минстроя отметили, что реализация проекта планируется с участием нескольких девелоперов. Координирующую роль закрепят за правительством Самарской области.
Последние комментарии
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.