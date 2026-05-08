Власти корректируют планы по комплексной застройке Безымянки

Региональный минград пересматривает границы площадок, сформированных ранее администрацией Самары под комплексное развитие территорий (КРТ) на Безымянке. Один из обновленных лотов планируют выставить на торги до конца года. Об этом Волга Ньюс рассказала первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.
Главный архитектор области напомнила, что Безымянка выбрана в качестве одного из приоритетных микрорайонов под реновацию. АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" — это подвед минграда, разработало концепцию развития территории. Однако у экспертного сообщества возникли замечания и предложения.
"Концепция корректируется на основе обратной связи, полученной от профессионального сообщества. Сложность заключается в восприятии Безымянки как микрорайона с низкоэтажной застройкой. Но если мы хотим обновить эту территорию за счет девелоперов (в рамках КРТ), то должны понимать, какой колоссальный пул затрат на них ляжет: расселение из аварийного жилья, строительство новых домов, детских садов и инженерной инфраструктуры. На двухэтажках они эту экономику не потянут. При этом бизнес должен получать и прибыль на дальнейшее развитие. Плюс банки, которые просто не дадут денег на проект без маржинальности", — прокомментировала Екатерина Семенова.
По ее словам, границы сформированных мэрией площадок под КРТ корректируются из-за неэффективности с точки зрения экономического и градостроительного потенциала:
"Пересматриваем параметры по социальной инфраструктуре. Например, в прежних проектах было предусмотрено множество небольших образовательных учреждений, хотя гораздо эффективнее построить одну школу на 1500 мест вместо пяти на 300 мест".
Безымянка официально не является районом Самары. Это собирательное название жилых кварталов, возникших в середине прошлого века вокруг промышленных предприятий, эвакуированных в город во время Великой Отечественной войны. Площадь территории составляет 2030 га (границы отображены на карте).
В состав Безымянки входят и Металлург, и Юнгородок, которые большинство горожан идентифицируют как отдельные микрорайоны. Однако исторически они едины. Общее население составляет 310 тысяч жителей.
Программу КРТ в Самаре запустили в 2022 году. Подбирали площадки со старым жилым фондом. Застройщик строит новое жилье, но берет на себя обязательства и по расселению людей и старых домов, благоустройству территории и строительству социальной инфраструктуры. Было подобрано в 2023 году 19 площадок, но только для семи удалось найти инвесторов. В 2025 году полномочия по КРТ передали министерству градостроительной политики Самарской области, которое анонсировало изменение подхода как к формированию лотов, так и к формированию параметров застройки территории.