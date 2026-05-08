Символ памяти и света: в Самарском художественном музее обрели дом картины Леонида Царицынского

В четверг, 7 мая, Самарский областной художественный музей пополнился тремя картинами Леонида Ивановича Царицынского (1920–1989) — "Репка", "Машенька и медведь" и "Сестрица Аленушка и братец Иванушка". Полотна переданы в дар музею меценатом Андреем Болдыревым — коллекционером и общественным деятелем. Мероприятие состоялось накануне Дня Победы.
Этот вклад не только пополнил музейную коллекцию, но и подчеркнул связь поколений: через искусство сохраняется историческая память и передаются духовные ценности. Главный хранитель Светлана Шатунова открыла церемонию передачи полотен приветственным словом: "День Победы — праздник со слезами на глазах, и особенно символично, что это пополнение коллекции происходит накануне него. Мы хотим отдать дань памяти тем, кто прошел через тяжелейшие испытания, и показать, как искусство помогает сохранить память о прошлом".
Когда началась Великая Отечественная война, Царицынскому был 21 год. Он ушел на фронт и попал в разведку, прикрывавшую отход полка. Леонид Царицынский оказался в плену, четыре раза попадал в гестапо и каждый раз бежал.
"Гестапо — это организация в системе полиции нацистской Германии, обладавшая огромными полномочиями: она могла арестовывать людей без суда и следствия, отправлять их в тюрьмы и концлагеря, применять жестокие пытки. Выжить после встречи с ней было крайне сложно", — пояснил Болдырев.
Царицынский жил без гарантий на завтрашний день, но при этом не утратил желания творить, созидать.
"Когда смотришь на эти работы, понимаешь, что в человеке живет свет", — высказала мысль Светлана Шатунова.
Всматриваясь в эти картины, успокаиваешься и вступаешь в коридор тишины — антипод жизни их создателя. Полотна словно противопоставляют свой покой судьбе художника.
После войны Леонид Николаевич окончил Ленинградский институт, стал графиком и начал создавать произведения. Его творчество было богато философскими размышлениями, работой в разных техниках, но особенное место занимали две линии: военная графика, где присутствуют жесткие, пронзительные черно-белые работы, посвященные войне, фашизму и трагедиям военного времени, и детские сказки, представляющие яркие, светлые картины на сказочные сюжеты. Царицынский дарил их детским садам и школам. Этот выбор не случаен: дети олицетворяют будущее, чистоту и радость — то, чего так не хватало в годы войны и плена.
Толчком для приобретения картин для мецената послужила биография Царицынского: "Она меня глубоко тронула — во многом потому, что перекликалась с историей моей семьи. Сначала я думал передать картины в какое‑то детское учреждение, но потом решил, что в Художественном музее они получат более широкую аудиторию и смогут рассказать свою историю большему числу людей".
Эти работы — не просто произведения искусства, а свидетельство эпохи, напоминание о том, через какие испытания прошли наши предки, пример того, как человек может сохранить в себе свет даже в самых темных обстоятельствах.
Интересно, что художник, окончивший Академию художеств и владевший всеми приемами, сознательно отказывался от них в детских работах.
"Он стремился быть ближе к восприятию ребенка — поэтому его картины выглядят просто и плоско, напоминая детское творчество", — подметила Шатунова.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!