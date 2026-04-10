В "ЗИМ Галерее" расскажут о проекте строительства базы на Луне

В воскресенье, 12 апреля, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Неокосмизм и концепция обитаемого космоса" (12+). Ее прочитает кандидат архитектуры, исполняющий обязанности заведующего кафедрой инновационного проектирования СамГТУ Антон Раков. Мероприятие приурочено ко Дню космонавтики.

Обитаемый космос, освоение Луны и соседних планет — дело не такого далекого будущего, как может показаться на первый взгляд. Самарские эксперты много лет изучают возможности проектной деятельности в экстремальных и космических средах, кардинально отличающихся от условий на Земле. При создании космических станций необходимо учитывать воздействие радиации, невесомости, психологических рисков и других факторов.

Антон Раков — автор концепции и технологии строительства первых в истории человечества искусственных объектов на Луне с использованием местного грунта. На лекции в "ЗИМ Галерее" эксперт расскажет, какие объекты первыми появятся на естественном спутнике Земли, об инновационных технологиях 3D-печати, которые предлагается для этого использовать, о модели шагохода "Альба Капра" ("Белая коза") и других проектах самарских ученых.

Вход свободный.