Инга Пеннер расскажет в "ЗИМ Галерее" о куйбышевском следе Юрия Левитана

В четверг, 7 мая, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Юрий Левитан: мифы и исторические факты" (12+). Самарский историк, фотограф и кинодокументалист Инга Пеннер расскажет о самом известном советском дикторе и его деятельности в Куйбышеве. Мероприятие приурочено ко Дню радио и 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Вход свободный.

Биография Юрия Левитана обросла множеством мифов и легенд, в том числе относительно работы диктора в Куйбышеве во время Великой Отечественной войны. Чтобы отделить правду от вымысла, Инга Пеннер обратилась к местным и центральным архивам, ранее неопубликованным документам и свидетельствам современников, о которых почти никто не помнил. В ходе работы исследователю удалось сделать несколько исторических открытий и развенчать многие мифы.

На лекции в "ЗИМ Галерее" Инга Пеннер расскажет, как рождались легенды о главном голосе страны. Почему он, вопреки устоявшемуся мнению, не был любимчиком Сталина и "врагом номер один" Гитлера, откуда на самом деле вещал диктор в годы войны, и как гардины и одна фотография помогли совершить историческое открытие про куйбышевский след Юрия Левитана.