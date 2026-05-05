Инга Пеннер расскажет в "ЗИМ Галерее" о куйбышевском следе Юрия Левитана

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 7 мая, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Юрий Левитан: мифы и исторические факты" (12+). Самарский историк, фотограф и кинодокументалист Инга Пеннер расскажет о самом известном советском дикторе и его деятельности в Куйбышеве. Мероприятие приурочено ко Дню радио и 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Вход свободный.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Биография Юрия Левитана обросла множеством мифов и легенд, в том числе относительно работы диктора в Куйбышеве во время Великой Отечественной войны. Чтобы отделить правду от вымысла, Инга Пеннер обратилась к местным и центральным архивам, ранее неопубликованным документам и свидетельствам современников, о которых почти никто не помнил. В ходе работы исследователю удалось сделать несколько исторических открытий и развенчать многие мифы.

На лекции в "ЗИМ Галерее" Инга Пеннер расскажет, как рождались легенды о главном голосе страны. Почему он, вопреки устоявшемуся мнению, не был любимчиком Сталина и "врагом номер один" Гитлера, откуда на самом деле вещал диктор в годы войны, и как гардины и одна фотография помогли совершить историческое открытие про куйбышевский след Юрия Левитана.

Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15 Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

