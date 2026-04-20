В "ЗИМ Галерее" представят обзор литературы в жанре научной фантастики

В четверг, 23 апреля, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция Алисы Локаловой "Фантастическое безрыбье: почему в России издается все меньше научной фантастики" (18+). Мероприятие приурочено к Всемирному дню книги и авторского права и недавно прошедшему Дню космонавтики. Вход свободный.

На лекции эксперт представит обзор научной фантастики на современном русскоязычном литературном рынке. Также гости галереи узнают, почему сегодня фэнтези популярнее научной фантастики, чем издатели мотивируют отказ авторам, и почему переводная научно-фантастическая литература встречается намного чаще, чем произведения русскоязычных авторов.

Алиса Локалова — самарский писатель-фантаст, игровой сценарист и нарративный дизайнер, автор более сотни рассказов, участник книжных и литературных фестивалей. Публиковалась в онлайн-библиотеке "Прочитано", журнале "Собака", онлайн-журнале "Дегуста".