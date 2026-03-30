В музее Рязанова пройдет лекция "Отель "Гранд Будапешт": психология и кино"

В субботу, 4 апреля, в 16:00 в музее Эльдара Рязанова пройдет лекция "Отель "Гранд Будапешт": психология и кино" (18+). Ее прочитает практикующий психолог, когнитивист, специалист системного семейного и когнитивно-поведенческого подходов Елена Баишева.
В работе психологов с фильмами есть два направления — кинотерапия (просмотр фильмов группами с последующим совместным обсуждением) и психология кино (разбор сюжета и персонажей выбранного фильма с точки зрения психологии). На лекции посетителям предложат погрузиться во второе направление. Для этого эксперт использует разные подходы к изучению поведения людей.
Елена Баишева проанализирует фильм "Отель "Гранд Будапешт" (2014, 18+) с точки зрения когнитивной и социальной психологии, а также психоанализа. Лектор рассмотрит главного героя и его путь, кинокартину в ракурсе персонажей и эпохи. Кто в этом фильме главный герой на самом деле? Почему при разборе развития личности важно учитывать исторический контекст? Какие пересечения можно найти, сравнивая действия в этой ленте и современность? Почему именно сейчас "Отель "Гранд Будапешт" актуален как никогда?
Для продуктивного диалога рекомендуется перед лекцией посмотреть фильм, чтобы освежить в памяти сюжет и не упустить важные детали. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
