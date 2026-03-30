Лже-брокер лишил самарца 2 млн рублей

В полицию Самары обратился 55-летний мужчина с заявлением о мошенничестве, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Мужчине позвонили с заманчивым предложением — получить доход от инвестирования. Не проверив легитимность "брокерской фирмы" и следуя инструкции злоумышленника, самарец осуществил несколько переводов на предложенные неизвестным счета на сумму около 2 млн рублей.

Спустя время вывести свои сбережения, как было оговорено с представителем "брокерской фирмы", мужчина не смог. Попытки связаться с "брокером" также не увенчались успехом.

Пострадавший обратился за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.