Мошенники "задекларировали" более 2 млн руб. у жительницы Новокуйбышевска

В Новокуйбышевске 80-летняя местная жительница отдала более 2 млн руб. мошенникам, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В феврале текущего года женщине позвонил неизвестный и представился работником "военной прокуратуры". Он убедил пенсионерку в необходимости проверить на подлинность и задекларировать имеющиеся у нее дома деньги.

Выполняя инструкции "эксперта", женщина собрала все сбережения — более 2 млн руб., сложила в пакет и передала курьеру, который подъехал к ее дому.

Спустя время женщина осознала, что разговаривала с мошенником и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.