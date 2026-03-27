Что изменилось в правилах эксплуатации маломерных судов и сапбордов в 2026 году

Важные изменения в правилах эксплуатации маломерных судов и сапбордов в 2026 году В Самарской области зарегистрировано более 50 тысяч маломерных судов, больше — только в Москве и Санкт-Петербурге. В связи с наступлением сезона, когда маломерные суда выходят на воду, начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области Александр Старов на пресс-конференции в "Самарской газете" напомнил всем судовладельцам основные правила эксплуатации и размеры штрафов, а также рассказал о том, какие изменения ожидают любителей сапбордов.

На зарегистрированные суда — проверить документы

Маломерные суда, подлежащие регистрации, должны быть зарегистрированы в реестре. Им присваивается квалификационный номер, который наносится на оба борта, после чего можно выходить в плавание.

Александр Старов рекомендует уже сейчас проверить, пройдено ли техническое освидетельствование, и, если его срок действия подходит к концу, записаться на Госуслугах на эту услугу и своевременно пройти ТО. Срок действия техосвидетельствования — пять лет.

Водительское удостоверение на право управления судами, подлежащим регистрации, можно получить с 18 лет. Для этого необходимо сдать теоретический и практический экзамен и приложить медицинскую справку о годности к управлению на вождение судна. С 1 марта 2026 года эта справка должна соответствовать форме 001-СВ/у.

Водителям, у которых удостоверение уже есть, Александр Старов советует проверить срок годности. "В старых удостоверениях срок действия не указывался, но любое удостоверение действует 10 лет с даты выдачи, — отметил начальник Центра ГИМС — Если срок истекает, лучше заменить заранее: тогда можно будет только подать соответствующее заявление через Госуслуги и приложить медицинскую справку. Когда срок действия удостоверения истечет, заменить можно будет только после успешной сдачи теоретического экзамена".

Нельзя без документов и без жилетов

Чтобы водить суда массой менее 200 кг и двигателем менее 10 лошадиных сил ни регистрации, ни удостоверения не требуется. Однако судовладельцам необходимо знать, что теперь они обязаны иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации.

Обязательный пункт для маломерных судов — наличие спасательных жилетов. Александр Старов сравнил последние три года с предыдущими и сообщил, что сейчас ситуация кардинально изменилась: раньше на каждой второй лодке плыли без жилетов, а теперь такие нарушения встречаются редко.

"Граждане стали более ответственными и сильно повлияла сумма административного штрафа: за отсутствие жилетов на борту предусматривается административное наказание в размере от 15 до 20 тысяч рублей", — напоминает эксперт. Он отметил, что такую же сумму предстоит оплатить судовладельцам, которые возьмут на борт больше пассажиров чем предусмотрено по документам.

Жилеты должны лежать в быстро доступном месте и их должно быть столько же, сколько людей на борту. При этом обязательно быть в жилетах детям до 12 лет, всем — если судно меньше 4 метров в длину и тем, кто плывет на сапборде.

Когда и где плавать

Эксплуатировать маломерные суда можно строго по времени: от захода до восхода солнца могут передвигаться суда с габаритными огнями, а гидроциклам выходить на воду запрещено. В темное время суток нельзя будет плавать и на сапе.

Кроме того, начиная с 2026 года, сапы не смогут отдаляться от берега более чем на 100 метров. Предполагается, что до начала сезона установят размер штрафа, и он будет настолько внушительным, чтобы на корню пресечь желание нарушать правила эксплуатации сапбордов.

"Мы это делаем не для того, чтобы запретить, а чтобы спасти жизни", — подчеркнул начальник ГИМС.

Для этого же на пляжах Самары появятся дополнительные буи, которые станут сигналом для любителей сапов: "Дальше плыть опасно!".