Вячеслав Федорищев о ситуации в Студеном овраге: "Людей в беде не оставим"

Во вторник, 12 мая, на оперативном совещании в правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев озвучил проблемный вопрос, с которым обратились жители СНТ "Студеный овраг" Кировского района Самары.

"Люди опасаются, что останутся без жилья, поскольку идет судебный процесс по возвращению в федеральную собственность таких участков, ранее состоявших в лесном фонде", - отметил глава региона.

В свою очередь, жители готовы подтвердить документально, что участки были приобретены на законных основаниях еще в 2009 году. Таким образом сложилась непростая ситуация, которая требует детального анализа.

Губернатор отметил, что люди волнуются и переживают, поскольку с ними не разговаривают и не разъясняют, не дают консультаций и грамотного юридического сопровождения. "По сути, люди остались одни в этой достаточно сложной проблеме. Когда есть угроза дому, когда человек не обладает информацией и не понимает, как ему действовать при отсутствии инструментов влияния на ситуацию, внутреннее беспокойство переходит в настоящее волнение", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Глава региона добавил, что в Самаре живут понимающие люди. Поэтому с ними необходимо быть в постоянном контакте, разъяснять сложность ситуации, пути решения проблемы.

"Если оставить людей одних, они в очередной раз увидят беспомощность власти по отношению к проблеме. Поэтому прошу всех ответственных - администрацию губернатора, тех, кто непосредственно занимается вопросами такого рода хозяйствования, министра природы, главу Кировского района - внимательнейшим образом обратить внимание на ситуацию, приложить все силы и средства, а главное - обеспечить правовое сопровождение и юридические консультации. Людей одних в беде не оставлять", - поставил задачу Вячеслав Федорищев.

Контролировать эту работу будет первый заместитель губернатора - председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов.