КбшЖД запустила поезд Самара – Уфа

В пятницу, 8 мая, Куйбышевская железная дорога запустила межрегиональный поезд Самара — Уфа — прямое скоростное пригородное сообщение между тремя регионами Приволжского федерального округа — Самарской, Оренбургской областями и Республикой Башкортостан.
В торжественной церемонии запуска нового поезда приняли участие начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, первый заместитель губернатора Самарской области Виталий Шабалатов, заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Рустем Газизов и вице-губернатор Оренбургской области Александр Полухин.
"Запуская новый межрегиональный поезд Самара — Уфа, мы впервые связали три региона инновационным подвижным составом "Ласточка" в формате "Дневной экспресс". Такой формат идеально подходит для туристических и деловых поездок. Просторные салоны, бесшумный климат-контроль, удобные кресла, плавность хода, высокая скорость и панорамные окна — всё это наша забота о пассажире", — отметил Вячеслав Дмитриев.
На маршруте девять остановок, а общий охват населения составляет более 2,3 миллиона человек — это жители Самары, Уфы и десятков городов и районов между ними.
Ранее сообщалось, что поезд будет курсировать в пятницу, субботу и воскресенье. Проезд будет стоить около 1600 рублей.
Новый маршрут — первый этап системного развития пригородного сообщения на магистрали Самара — Уфа, выполненный в рамках начала реализации проекта "Самара — центр семи столиц. Предполагается, что в его рамках будет организовано прямое сообщение со столицами семи регионов ПФО. Помимо Уфы, это будут Пенза, Оренбург, Саратов, Саранск и Ульяновск.
Последние комментарии
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬