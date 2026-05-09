КбшЖД запустила поезд Самара – Уфа

В пятницу, 8 мая, Куйбышевская железная дорога запустила межрегиональный поезд Самара — Уфа — прямое скоростное пригородное сообщение между тремя регионами Приволжского федерального округа — Самарской, Оренбургской областями и Республикой Башкортостан.

В торжественной церемонии запуска нового поезда приняли участие начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, первый заместитель губернатора Самарской области Виталий Шабалатов, заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Рустем Газизов и вице-губернатор Оренбургской области Александр Полухин.

"Запуская новый межрегиональный поезд Самара — Уфа, мы впервые связали три региона инновационным подвижным составом "Ласточка" в формате "Дневной экспресс". Такой формат идеально подходит для туристических и деловых поездок. Просторные салоны, бесшумный климат-контроль, удобные кресла, плавность хода, высокая скорость и панорамные окна — всё это наша забота о пассажире", — отметил Вячеслав Дмитриев.

На маршруте девять остановок, а общий охват населения составляет более 2,3 миллиона человек — это жители Самары, Уфы и десятков городов и районов между ними.

Ранее сообщалось, что поезд будет курсировать в пятницу, субботу и воскресенье. Проезд будет стоить около 1600 рублей.

Новый маршрут — первый этап системного развития пригородного сообщения на магистрали Самара — Уфа, выполненный в рамках начала реализации проекта "Самара — центр семи столиц. Предполагается, что в его рамках будет организовано прямое сообщение со столицами семи регионов ПФО. Помимо Уфы, это будут Пенза, Оренбург, Саратов, Саранск и Ульяновск.

