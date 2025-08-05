"Ласточку" из Самары до Уфы планируется запустить в 2026 году

Куйбышевская железная дорога планирует запустить прямое сообщение по маршруту Самара - Уфа в 2026 году. Об этом Алексей Ситников, заместитель начальника Куйбышевской железной дороги - начальник службы пассажирских перевозок, сообщил во вторник, 5 августа, на стратегической сессии "Эффективная транспортная система Самарской области: основные направления развития до 2036 года".

"Проект запуска межрегионального пригородного маршрута Самара - Уфа находится в высокой стадии готовности. Это один из ближайших перспективных маршрутов, который мы готовы запустить в 2026 году", - сообщил Ситников.

Предполагается, что курсировать между городами будет "Ласточка".

Напомним, информация о таких планах появлялась ранее, но сроки реализации проекта не озвучивались.

из презентации Алексея Ситникова

По словам Алексея Ситникова, в КбшЖД работают над проектом под условным названием "Самара - центр семи столиц". Предполагается, что в его рамках будет организовано прямое сообщение со столицами семи регионов ПФО. Помимо Уфы это будут: Пенза (в 2027 г.), Оренбург (2028 г.), Саратов (2029 г.), Саранск (2029 г.) и Ульяновск (2029 г.).

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