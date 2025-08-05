"Ласточку" из Самары до Уфы планируется запустить в 2026 году

Куйбышевская железная дорога планирует запустить прямое сообщение по маршруту Самара - Уфа в 2026 году. Об этом Алексей Ситников, заместитель начальника Куйбышевской железной дороги - начальник службы пассажирских перевозок, сообщил во вторник, 5 августа, на стратегической сессии "Эффективная транспортная система Самарской области: основные направления развития до 2036 года".
"Проект запуска межрегионального пригородного маршрута Самара - Уфа находится в высокой стадии готовности. Это один из ближайших перспективных маршрутов, который мы готовы запустить в 2026 году", - сообщил Ситников.
Предполагается, что курсировать между городами будет "Ласточка".
Напомним, информация о таких планах появлялась ранее, но сроки реализации проекта не озвучивались.
По словам Алексея Ситникова, в КбшЖД работают над проектом под условным названием "Самара - центр семи столиц". Предполагается, что в его рамках будет организовано прямое сообщение со столицами семи регионов ПФО. Помимо Уфы это будут: Пенза (в 2027 г.), Оренбург (2028 г.), Саратов (2029 г.), Саранск (2029 г.) и Ульяновск (2029 г.).
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Последние комментарии
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.