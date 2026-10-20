РЖД запускает новый беспересадочный поезд сообщением "Самара – Пермь"

С 30 октября на сети российских железных дорог начнет курсировать новый межрегиональный поезд № 262/261 Самара — Уфа — Челябинск — Пермь, который свяжет прямым сообщением Самарскую, Оренбургскую, Челябинскую области, Республику Башкортостан и Пермский край, сообщает пресс-служба РЖД.

Маршрут поезда проходит также через Бугуруслан, Абдулино, Уфу, Ашу, Златоуст, Миасс, Челябинск, Каменск-Уральский, Кунгур и другие населенные пункты.

"Теперь жители этих городов могут совершать поездки без пересадок, а это удобно и значительно экономит время в пути (от нескольких часов до почти суток)", — уточняет перевозчик.

Поезд № 262/261 Самара — Пермь будет курсировать по отдельным датам (раз в неделю). В первый рейс он отправится:

из Самары — 30 октября в 23:16, прибытие в Пермь — через день в 06:01 местного времени;

из Перми — 1 ноября в 15:05, прибытие в Самару — через день в 20:51 местного времени.

В составе поезда плацкартные, купейные вагоны и СВ. Также предусмотрены места для маломобильных пассажиров с сопровождающими. Доступна услуга перевозки домашних животных, в том числе — без сопровождения владельцами.