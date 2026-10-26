Пароходство "Волготанкер" возглавил федеральный менеджер Дмитрий Быстров

АО "Волготанкер", выступающее одним из операторов активов банкротящегося одноименного самарского пароходства, возглавил федеральный менеджер Дмитрий Быстров, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, банкротство ОАО "Волготанкер" длится с 2008 года. В июне 2024 г. ООО "Волготанкер-Актив" выкупило на торгах 100% АО "Волготанкер" за сумму около 2,3 млрд рублей. Сейчас владельцем "Волготанкер-Актива" выступает московский бизнесмен, бенефициар группы "ГПА-Инжиниринг" Роман Гюлумян.

В октябре 2026 г. "Волготанкеру" назначили нового руководителя. Им стал Дмитрий Быстров, который сменил на этом посту Вячеслава Степанова. Быстров имеет большой опыт работы в крупных компаниях, представленных в сегменте водных перевозок нефти и нетфепродуктов, а также в производстве необходимых для этого танкеров. В частности, по данным "СПАРК-Интерфакса", в разные периоды Быстров являлся генеральным директором ООО "Газпромнефть-шиппинг" и членом коллегиального исполнительного органа АО "Амурское пароходство". С 2022 г. по июнь 2025 г. Быстров возглавлял ООО "Верфь братьев Нобель" (Рыбинск, Ярославская область). Это крупнейшее судостроительное и судоремонтное предприятие на Верхней Волге.

Владельцы "Волготанкера" подтвердили смену его руководителя. Генеральный директор "Волготанкер-Актива" Сергей Кучкин пояснил "СО", что назначение нового директора связано с дальнейшим развитием компании.