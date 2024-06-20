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На "Волготанкер" нашелся покупатель за 2,29 млрд рублей

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Акции ОАО "Волготанкер" и имущество предприятия выразило готовность выкупить московское ООО "Волготанкер Актив", предложив цену 2,29 млрд рублей.

Фото: Владимир Котмишев

Напомним, банкротство ОАО "Волготанкер" длится с 2008 года. Активы компании пытаются продать несколько лет. В 2020 г. стоимость лота составляла 4,14 млрд рублей. В него вошли 2,08 млн акций "Волготанкера" (100% уставного капитала), баржи "Бельская-60" и "Бельская-67", катер "Волна", буксир-толкач "Шлюзовой-47", два судна — "Пародатель-3" и "Пародатель-6", три судна-нефтеперекачивающих станции НПС-120, НПС-126 и НПС-01, а также судно-плавмастерская ПМ-671.

На последние торги заявились два участника: ООО "Волготанкер Актив" с предложением 2,29 млрд руб. и ООО "Прайм Капитал". С какой суммой вышло последнее общество неизвестно. Начальная цена аукциона составляла 2,28 млрд рублей.

ООО "Волготанкер Актив", по информации ИАС Seldon.Basis, зарегистрировано в Москве в 2023 г. с уставным капиталом 300 тыс. рублей. Генеральным директором и владельцем доли 33,4% является Евгений Ким. Еще по 33,3% принадлежит Тимофею Белашеву и Роману Гюлумяну. Последний выступает также в числе собственников ООО "Сибирская грузовая компания Евразия". Организация входит в группу "Сибирского центра логистики" (включает 12 добывающих, производственных, транспортных и судостроительных предприятий) и оказывает услуги по перевозке нерудных материалов железнодорожным транспортом, по данным официального сайта группы.

Добавим, что ООО "Прайм Капитал" учреждено в мае 2024 г. в Москве. Его уставный капитал составляет 50 тыс. рублей. 50% общества принадлежит ООО "Средне-Волжская судоходная компания" Василия Трубникова, 25% - Вячеславу Нигматулину - бывшему совладельцу ООО "СамараТрансШиппинг". 

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