На "Волготанкер" нашелся покупатель за 2,29 млрд рублей

Акции ОАО "Волготанкер" и имущество предприятия выразило готовность выкупить московское ООО "Волготанкер Актив", предложив цену 2,29 млрд рублей.
Напомним, банкротство ОАО "Волготанкер" длится с 2008 года. Активы компании пытаются продать несколько лет. В 2020 г. стоимость лота составляла 4,14 млрд рублей. В него вошли 2,08 млн акций "Волготанкера" (100% уставного капитала), баржи "Бельская-60" и "Бельская-67", катер "Волна", буксир-толкач "Шлюзовой-47", два судна — "Пародатель-3" и "Пародатель-6", три судна-нефтеперекачивающих станции НПС-120, НПС-126 и НПС-01, а также судно-плавмастерская ПМ-671.
На последние торги заявились два участника: ООО "Волготанкер Актив" с предложением 2,29 млрд руб. и ООО "Прайм Капитал". С какой суммой вышло последнее общество неизвестно. Начальная цена аукциона составляла 2,28 млрд рублей.
ООО "Волготанкер Актив", по информации ИАС Seldon.Basis, зарегистрировано в Москве в 2023 г. с уставным капиталом 300 тыс. рублей. Генеральным директором и владельцем доли 33,4% является Евгений Ким. Еще по 33,3% принадлежит Тимофею Белашеву и Роману Гюлумяну. Последний выступает также в числе собственников ООО "Сибирская грузовая компания Евразия". Организация входит в группу "Сибирского центра логистики" (включает 12 добывающих, производственных, транспортных и судостроительных предприятий) и оказывает услуги по перевозке нерудных материалов железнодорожным транспортом, по данным официального сайта группы.
Добавим, что ООО "Прайм Капитал" учреждено в мае 2024 г. в Москве. Его уставный капитал составляет 50 тыс. рублей. 50% общества принадлежит ООО "Средне-Волжская судоходная компания" Василия Трубникова, 25% - Вячеславу Нигматулину - бывшему совладельцу ООО "СамараТрансШиппинг".
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.