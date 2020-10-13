"Волготанкер" выставили на продажу за 4 млрд рублей

В рамках банкротства ОАО "Волготанкер" единым лотом на продажу выставлены 100% акций предприятия, а также его имущество. Стоимость лота оценена в 4,14 млрд рублей.

В него вошли 2,08 млн акций "Волготанкера" (100% уставного капитала), баржи "Бельская-60" и "Бельская-67", катер "Волна", буксир-толкач "Шлюзовой-47", два судна — "Пародатель-3" и "Пародатель-6", три судна-нефтеперекачивающих станции НПС-120, НПС-126 и НПС-01, а также судно-плавмастерская ПМ-671.

Торги назначены на 18 ноября, заявки принимаются до 17 ноября.

Это не первая попытка продажи указанного имущества — причем, выставлялось оно на торги последний раз за такую же цену, а до этого — дешевле.

Так, последние торги были назначены на 9 сентября 2020 года. На них выставлялось то же имущество — 11 объектов, включая 100% акций общества, за те же 4,14 млрд рублей. Однако ни одной заявки на участие в торгах не поступило, в связи с чем они были признаны несостоявшимися.

До этого, в начале года имущество выставлялось за 3,7 млрд руб., а затем — за 3,3 млрд рублей. В первом случае желающих его приобрести не нашлось, во втором — торги были отменены их организатором.

Как пояснил конкурсный управляющий "Волготанкера" Виталий Шемигон, решение о том, за какую цену выставлять на продажу имущество, было принято комитетом кредиторов должника.

В ответ на вопрос о том, в связи с чем цена имущества предприятия идет вверх, а не вниз, как это бывает обычно, когда нет желающих его приобрести, управляющий заметил, что цена может меняться в зависимости от состояния рынка и экономики.

"В частности, изменение стоимости имущества, как правило, связано с тем, что в условиях свободной рыночной экономики происходит непрерывное изменение базовых макроэкономических показателей (ставка рефинансирования, курс национальной валюты, стоимость углеводородного сырья на мировом и внутреннем рынке и т. п.), что непосредственно влияет на оценку доходности и привлекательности продаваемого объекта для потенциальных покупателей", — пояснил Виталий Шемигон.

Напомним, процедура банкротства ОАО "Волготанкер" инициирована ФНС России в 2007 г., конкурсное производство открыто 12 марта 2008 года.