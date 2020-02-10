Активы "Волготанкера" выставили на продажу за 3,7 млрд рублей

Конкурсный управляющий крупнейшего в Европе нефтеналивного пароходства "Волготанкер" выставил активы предприятия на продажу за 3,7 млрд руб., сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, процедура банкротства ОАО "Волготанкер" инициирована ФНС России в 2007 г., конкурсное производство открыто 12 марта 2008 года.

За прошедшее время до смены его хозяина и распродажи всех активов с торгов дело так и не доходило. С формальной точки зрения центр управления бизнесом перешел в 100%-ную "дочку" пароходства — в судоходную компанию "БашВолготанкер". Лишь в 2018 г. развернулся процесс подготовки к очистке пароходства от груза многомиллиардных долгов. В созданную с нуля "чистую" версию "Волготанкера" перевели все ликвидное имущество. И прежде всего — акции "БашВолготанкера".

В конце 2019 го. банкротящееся ОАО "Волготанкер" выставило на торги свой главный актив — 2 082 254 акции свободного от долгов АО "Волготанкер".

Первые торги увенчались фальстартом, на них не заявился ни один участник. 24 января 2020 г. имущество выставили на торги повторно. Бизнес судоходной компании можно приобрести за сумму порядка 3,7 млрд рублей. Заявки от покупателей принимаются до 4 марта, на 6 марта назначено подведение итогов.

Многие респонденты "СО" предполагают, что на самом деле итоги торгов предрешены заранее, а их победитель уже в реальности определен.

По мнению экспертов, потенциальным инвестором "Волготанкера" могут стать компании, работающие в сфере переработки нефти. "Озвученная стоимость активов адекватна, а интересна компания будет крупнейшим нефтедобывающим российским структурам и предприятиям нефтепереработки", — считает Артем Деев. Другие эксперты более определенны в прогнозах. По их мнению, именно "Роснефть", тесно сотрудничающая с "БашВолготанкером" и на которую почти полностью "завязан" сейчас его бизнес, может быть заинтересована в установлении над ним уже и официального контроля в той или иной форме.

На данный момент у "Роснефти" уже есть судоходная компания — АО "Роснефтефлот". Однако его флот для перевозки нефтепродуктов очень мал — в нем всего пять судов. К тому же основная их часть рассчитана на буксировку. Покупка АО "Волготанкер" может существенно расширить логистические возможности крупнейшего российского нефтяного холдинга.

В пользу версии о том, что будущий инвестор уже найден, может свидетельствовать то обстоятельство, что после первых, несостоявшихся, торгов аукцион был тут же объявлен повторно, причем с той же самой ценой, без минимального дисконта. Это нестандартная для торгов при банкротстве ситуация — обычно с каждым шагом торгов цена снижается. Однако если существуют договоренности, в том числе и по цене, то уменьшать ее просто нет смысла. "Конкурсный управляющий действительно может, хотя и не обязан, снижать цену на имущество должника при банкротстве. Как правило, это вынужденная мера, если на актив не находится покупатель. В данном случае речь может идти о том, что инвестор, заинтересованный в сделке, просто не успел в нужный срок подготовить все необходимое. Поэтому имущество выведено на торги повторно на тех же условиях", — отмечает Андрей Гирев.