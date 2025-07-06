В Самарской области 5 июля был побит 90-летний рекорд по осадкам

В субботу, 5 июля, в трех населенных пунктах Самарской области был перекрыт суточный максимум количества осадков, сообщили в Приволжском УГМС.

В Серноводске побит рекорд 90-летней давности. Последний раз настолько дождливо 5 июля здесь было в 1935 году, когда выпало 26,7 мм осадков. В 2025 г. отклонение составило 19,1 мм (выпало 45,8 мм осадков).

В Клявлино перекрыт рекорд от 5 июля 1988 года с отклонением в 13,8 мм, а в Челно-Вершинах — рекорд 2000 года. В 2025 г. отклонение составило 0,7 мм.