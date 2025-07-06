В Самарской области 5 июля был побит 90-летний рекорд по осадкам

В субботу, 5 июля, в трех населенных пунктах Самарской области был перекрыт суточный максимум количества осадков, сообщили в Приволжском УГМС.
В Серноводске побит рекорд 90-летней давности. Последний раз настолько дождливо 5 июля здесь было в 1935 году, когда выпало 26,7 мм осадков. В 2025 г. отклонение составило 19,1 мм (выпало 45,8 мм осадков).
В Клявлино перекрыт рекорд от 5 июля 1988 года с отклонением в 13,8 мм, а в Челно-Вершинах — рекорд 2000 года. В 2025 г. отклонение составило 0,7 мм.
|
Метеостанции
|
Значение предыдущего максимума количества осадков, мм/год
|
Максимальное количество осадков, мм,
в 2025 г.
|
Отклонение в мм
|
Серноводск
|
26,7/1935
|
45,8
|
19,1
|
Клявлино
|
17,0/1988
|
30,8
|
13,8
|
Челно-Вершины
|
26,6/2000
|
27,3
|
0,7
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... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
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