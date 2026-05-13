По Московскому шоссе хотят пустить трамваи

В Самаре предложили построить еще четыре трамвайных линии. Об этом стало известно на оперативном совещании правительства во вторник, 12 мая.

Первый вице-губернатор Виталий Шабалатов выступал с докладом о градостроительной обстановке и потенциале региона. В плане развития транспортной инфраструктуры он озвучил предложения НИИ Генплана.

В презентации главы правительства было указано, что строительство новых трамвайных линий общей протяженностью 21 км предполагается:

на проспекте Карла Маркса - от Крымской площади до улицы Алма-Атинской,

на Московском шоссе - от Центрального автовокзала до улицы Ташкентской,

на улице Революционной - от Аэродромной до проспекта Карла Маркса,

от стадиона "Самара Арена" к перспективному кампусу.

Также специалисты предложили обособить все совмещенные трамвайные линии с реконструкцией улиц (23 км). Хотя ранее такие идеи озвучивали и на уровне городской администрации.