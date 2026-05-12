Вячеслав Федорищев поручил обеспечить безопасность во время последних звонков в школах

26 мая во всех школах России прозвенит последний звонок. Это единая дата для всех образовательных учреждений, утвержденная Министерством просвещения.
Во вторник,12 мая, на оперативном совещании в правительстве Самарской области обсудили вопросы безопасности школьников, родителей и учителей во время проведения праздника.
"В школы уже направлены методические рекомендации по проведению торжественных линеек с алгоритмом действий на случай угрозы атаки БПЛА или ракетной опасности, других террористических угроз. Хотел бы сказать всем жителям, что во взаимодействии с правоохранительными органами ежедневно работаем. Безопасность этих мероприятий будет полностью обеспечена", - подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
В этом году 11 класс оканчивают 11965 человек. В ходе оперативного совещания министр образования региона Виктор Акопьян доложил, что образовательным учреждениям рекомендовано провести линейки в середине дня. Охрану порядка и безопасность будут обеспечивать сотрудники полиции, частных охранных предприятий, а также родительские патрули. Кроме того, усилится досмотр участников торжественных мероприятий.
"Если до начала последнего звонка будет объявлена угроза атаки БПЛА, то ученики и родители будут оповещены через чаты о переносе времени начала праздника. Как только будет дан отбой, линейка состоится. Если предупреждающий сигнал поступит во время проведения мероприятия, то всех переместят в безопасные места и укрытия", - сообщил Виктор Акопьян.
Глава региона поручил донести информацию до родителей выпускников перед праздником, чтобы все алгоритмы были понятны и не осталось ни одного вопроса без ответа. "Суть праздника - это завершение важного пути молодого человека, переход в фазу сдачи единого государственного экзамена, поступления. Важно, чтобы торжественность и трогательность мероприятия была сохранена", - отметил Вячеслав Федорищев.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги