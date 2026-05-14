В АО "Транснефть - Приволга" определены победители первого этапа конкурса "Лучший по профессии"

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги первого этапа конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии". Цель мероприятия — повышение престижа рабочих специальностей, обмен профессиональным опытом и усовершенствование практической подготовки персонала.

Теоретические знания и практические навыки продемонстрировали более 160 представителей 15 основных рабочих специальностей нефтепроводной отрасли из Самарского, Бугурусланского, Волгоградского, Саратовского районных нефтепроводных управлений и центральной базы производственного обслуживания. В их числе — оператор нефтепродуктоперекачивающей станции, электрогазосварщик, оператор товарный, слесарь (электромеханик) по контрольно-измерительным приборам и автоматике, лаборант химического анализа, слесарь по ремонту технологических установок, трубопроводчик линейный, слесарь по ремонту технологических установок резервуарного парка, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтер по ремонту и обслуживанию групп ВЛ и ЭХЗ, водитель грузового автомобиля, машинист экскаватора, охранник.

Конкурсные комиссии оценивали знания технологических процессов, нормативной документации, навыки работы с профессиональным оборудованием. Также проверяли компетенции участников в области охраны труда, противопожарной безопасности и оказания первой медицинской помощи. Конкурсанты показали уровень знаний, в том числе нормативной документации, технологических процессов, умение выполнять операции в точной последовательности, владение профессиональной терминологией.

По итогам первого этапа конкурса "Лучший по профессии" 2026 года победители выбраны в каждом подразделении предприятия. Второй этап профессиональных соревнований состоится в г. Самаре в конце мая. По его итогам будут выбраны лучшие представители для участия в конкурсе на уровне ПАО "Транснефть".

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

