Аренда электросетей Самары привела к возбуждению уголовного дела

Из-за передачи электросетей Самары в аренду ООО "Самарские городские электрические сети" (выкупленной затем АО "Самарская сетевая компания") возбуждалось уголовное дело. Такая информация содержится в опубликованном 8 мая полном решении Арбитражного суда Самарской области, который удовлетворил иск региональной прокуратуры о признании договора аренды недействительным.

Как указывается в решении суда, дело было возбуждено 19 декабря 2024 г. в Управлении МВД России по Самаре по факту превышения должностных полномочий при заключении договора аренды от 17 декабря 1997 года. Согласно фабуле дела, "указанный договор заключен в нарушение интересов муниципального образования по заниженной арендной плате и на срок до 31.12.2015, то есть вопреки условиям постановления главы города Самары от 27.12.1996 №1830, согласно которому объекты электроснабжения предполагалось передать на 1996-1997 годы".

Впрочем, ответственности никто не понес - в августе 2025 г. дело было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В решении суда приводятся и другие интересные подробности. Так, суд указал, что рынок оказания услуг по передаче электрической энергии на территории Самары является конкурентным и, кроме "ССК", есть другие хозяйствующие субъекты, "заинтересованные в получении муниципального имущества на более выгодных для муниципального образования условиях". В частности, в приобретении объектов электросетевого хозяйства было заинтересовано ПАО "Россети Волга".

Напомним, договор аренды был заключен 17 декабря 1997 г. комитетом по управлению имуществом Самары с ООО "Самарские городские электрические сети", которое было преемником Куйбышевских городских сетей. В 2014 г. "ССК" выкупила "Самарские городские электрические сети" и стала стороной договора. Впоследствии уже с "ССК" заключались допсоглашения к договору аренды.

В 2024 г. прокуратура обратилась в суд в интересах города. Ведомство заявило о ничтожности договора и допсоглашений к нему, потребовав вернуть муниципалитету линии электропередач, кабельные линии, электросетевые комплексы, здания и сооружения, переданные в аренду. 23 апреля этого года суд удовлетворил иск.

В "ССК", ранее комментируя иск, заявляли, что в период с 2015 по 2024 год компания вложила в ремонт и модернизацию системы энергоснабжения Самары более 9,4 млрд рублей. При этом компания выплачивает администрации арендные платежи, которые были установлены на основании рыночной оценки имущества и регулярно индексируются с 2011 года. На 2024 г. они составляли 12 млн руб. в год.