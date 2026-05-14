Аренда электросетей Самары привела к возбуждению уголовного дела

Из-за передачи электросетей Самары в аренду ООО "Самарские городские электрические сети" (выкупленной затем АО "Самарская сетевая компания") возбуждалось уголовное дело. Такая информация содержится в опубликованном 8 мая полном решении Арбитражного суда Самарской области, который удовлетворил иск региональной прокуратуры о признании договора аренды недействительным.
Как указывается в решении суда, дело было возбуждено 19 декабря 2024 г. в Управлении МВД России по Самаре по факту превышения должностных полномочий при заключении договора аренды от 17 декабря 1997 года. Согласно фабуле дела, "указанный договор заключен в нарушение интересов муниципального образования по заниженной арендной плате и на срок до 31.12.2015, то есть вопреки условиям постановления главы города Самары от 27.12.1996 №1830, согласно которому объекты электроснабжения предполагалось передать на 1996-1997 годы".
Впрочем, ответственности никто не понес - в августе 2025 г. дело было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
В решении суда приводятся и другие интересные подробности. Так, суд указал, что рынок оказания услуг по передаче электрической энергии на территории Самары является конкурентным и, кроме "ССК", есть другие хозяйствующие субъекты, "заинтересованные в получении муниципального имущества на более выгодных для муниципального образования условиях". В частности, в приобретении объектов электросетевого хозяйства было заинтересовано ПАО "Россети Волга".
Напомним, договор аренды был заключен 17 декабря 1997 г. комитетом по управлению имуществом Самары с ООО "Самарские городские электрические сети", которое было преемником Куйбышевских городских сетей. В 2014 г. "ССК" выкупила "Самарские городские электрические сети" и стала стороной договора. Впоследствии уже с "ССК" заключались допсоглашения к договору аренды.
В 2024 г. прокуратура обратилась в суд в интересах города. Ведомство заявило о ничтожности договора и допсоглашений к нему, потребовав вернуть муниципалитету линии электропередач, кабельные линии, электросетевые комплексы, здания и сооружения, переданные в аренду. 23 апреля этого года суд удовлетворил иск.
В "ССК", ранее комментируя иск, заявляли, что в период с 2015 по 2024 год компания вложила в ремонт и модернизацию системы энергоснабжения Самары более 9,4 млрд рублей. При этом компания выплачивает администрации арендные платежи, которые были установлены на основании рыночной оценки имущества и регулярно индексируются с 2011 года. На 2024 г. они составляли 12 млн руб. в год.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.