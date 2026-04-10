ССК и "Том Сойер Фест" преобразят трансформаторную подстанцию в стиле модерн

В 2026 году, помимо выполнения масштабной инвестиционной и ремонтной программы, АО "ССК" совместно с волонтерами "Том Сойер Феста" планирует реконструировать фасад одной из уникальных исторических трансформаторных подстанций в архитектурном стиле модерн. Энергообъект, построенный в 1941 году, расположен в Самаре на улице Григория Аксакова.
Поскольку самарский губернатор Григорий Аксаков, в честь которого и была названа улица, являлся сыном автора сказки про "Аленький цветочек" Сергея Аксакова, то возможно, что сказочная тематика будет использована и при оформлении фасада трансформаторной подстанции после его восстановления.
В 2020 году АО "ССК" и волонтеры "Том Сойер Феста" уже восстанавливали другую трансформаторную подстанцию 1953 года в стиле модерн, работающую в Самаре на ул. Арцыбушевской.
Причины использования архитектурных элементов стиля модерн (ар‑нуво) при строительстве трансформаторных подстанций в Самаре (Куйбышеве) в середине XX века — одна из краеведческих загадок Самары. Ведь после Первой мировой войны дореволюционный стиль модерн уступил в СССР место суровому конструктивизму, сталинскому ампиру и иным архитектурным стилям.
Напомним, что в соответствии с утвержденной инвестиционной программой с 2025 по 2029 годы АО "ССК" инвестирует в реконструкцию действующего энергетического оборудования и создание возможности для технологического присоединения новых абонентов в Самарской области 25,6 млрд рублей. Одним из стратегических направлений работы в 2026 году станет реконструкция в Самаре муниципальных кабельных сетей на сумму около 1,5 млрд рублей, реконструкция подстанции 35 кВ "Станкозаводская" и модернизация подстанции 110 кВ "Южный Город".
