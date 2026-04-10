В "ЭнергосбыТ Плюс" ответили на вопросы участников Всероссийской выставки "Город для жизни"

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Руководители Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" ответили на вопросы участников стратегической сессии "Подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону 2026–2027 годов". Мероприятие состоялось на Всероссийской специализированной выставке-конференции "Город для жизни".

Фото: предоставлено АО "ЭнергосбыТ Плюс"

Участниками сессии стали эксперты министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, департамента городского хозяйства и экологии Самары, Госжилинспекции, а также активисты Общероссийского народного фронта и представители обслуживающих организаций региона.

Технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Чурсанов рассказал, что до конца апреля все УК и ТСЖ Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани получат рекомендации по подготовке к отопительному периоду 2026–2027 годов. Как и в прошлом году, готовность жилого фонда будет отражена в оценочных листах, предусмотренных требованиями приказа Министерства энергетики РФ № 2234.

"Для удобства обслуживающих организаций мы совместно с департаментом городского хозяйства и экологии Самары в ближайшее время создадим ресурс, куда можно будет дистанционно размещать организационно-распорядительные документы, выписки, акты и паспорта, которые прежде приходилось предоставлять лично в офис энергокомпании", — отметил Андрей Чурсанов.

Также энергетики подняли актуальный вопрос установки общедомовых приборов учёта (ОДПУ) тепловой энергии. На сегодняшний день уровень оприборенности жилого фонда в Самаре составляет лишь 53%, в то время как в Новокуйбышевске ОДПУ оснащены 74% домов, а в Тольятти — 89%. При этом установка счётчика даёт возможность собственникам жилья уйти от оплаты тепла по высоким нормативам к расчёту по фактическому потреблению, что существенно снижает платежи населения.

"Чтобы наглядно показать экономический эффект от установки ОДПУ, мы проанализировали платежи жителей в двух самарских многоквартирных домах на улице Стара Загора. В результате жильцы квартиры в доме без счётчика заплатили за год 34,5 тыс. рублей за тепло, а в аналогичной квартире в доме с ОДПУ — 22 тыс. рублей. Экономия составила свыше 12 тыс. рублей. И это только установка оборудования, без внедрения каких-либо энергоэффективных решений, которые становятся доступны после оприборивания дома", — рассказала директор по продажам Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Анна Птохова.

Участники стратегической сессии отметили, что успешное прохождение зимы зависит от качественной подготовки как со стороны поставщиков тепла, так и со стороны обслуживающих организаций. Энергетики выполнят комплекс работ на ТЭЦ, ГРЭС, котельных и тепловых сетях, а в зоне ответственности УК и ТСЖ — внутридомовое оборудование и коммуникации.

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

Запуск подстанции напряжением 110/10 кВ "Стадион"

