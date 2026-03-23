Энергетики сообщили о временных отключениях света с 24 по 27 марта В пяти районах области временно отключат свет 19 и 20 марта Стало известно, где отключат свет 17 и 18 марта В пяти районах области временно отключат свет 16 и 17 марта Стало известно, где временно отключат свет с 12 по 16 марта

Энергетики сообщили о временных отключениях света с 24 по 27 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

24.03.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Мира);

24.03.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

пер. Суворовский, ул. Суворова;

24.03.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск:

п. Шмидта

24.03.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск:

д. М. Томылово

24.03.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск:

с. Горки

24.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Березовая, ул. Дзержинского, ул. Лесная, ул. Сосновая);

24.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Екатериновка (ул. Песчанная);

24.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Новый Городок (ул. Речная).

24.03.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тростянка

25.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Березовая, ул. Дзержинского, ул. Лесная, ул. Сосновая).

25.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Новый Городок (ул. Речная)

25.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Кленовая, ул. Лесная, ул. Новая, ул. Пионерская, ул. Рабочая, ул. Сосновая);

25.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка (ул. Песчаная)

25.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинрадка

27.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Горелый Хутор

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

Запуск подстанции напряжением 110/10 кВ "Стадион"

