Геннадий Котельников: "После эвакогоспиталей 80% наших бойцов возвращались в строй — этого не смогла сделать ни одна армия в мире"

Накануне Дня Победы председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников принял участие в открытии и стал одним из первых гостей выставки "Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы" в Историческом парке "Россия — моя история". Она посвящена подвигу советских и, в частности, куйбышевских медицинских работников в годы Великой Отечественной войны. Эта выставка о том, как лечили и возвращали на фронт.

Первыми посетителями выставки стали будущие медики — студенты Самарского государственного медицинского университета и Самарского медицинского колледжа имени Н.Ляпиной.

История военной медицины началась задолго до Второй мировой войны. В дореволюционной медицине работали ученые мирового уровня: Илья Ильич Мечников, открывший клетки-фагоциты; Иван Петрович Павлов, первооткрыватель условного и безусловного рефлексов; Николай Иванович Пирогов, основоположник военно-полевой хирургии, он впервые применил медицинскую сортировку раненых, которая легла в основу лечебно-эвакуационной службы в армии.

В центре экспозиции — военный врач, медицинская сестра, санинструктор, раненый солдат времен Великой Отечественной. Мультимедийные средства выставки позволяют погрузиться в прошлое и наглядно представить себе, что чувствовали люди в те суровые годы. 22 326 905 госпитализаций учтено за годы войны в нашей стране. Один и тот же боец или командир за военное лихолетье мог получить два, три и больше ранений. Анализ историй болезней военнослужащих свидетельствует, что чаще всего ранения приходились на руки, ноги, грудь и голову. Но главное, что сохраняли военнослужащие — боевой дух, который только креп на госпитальной койке.

Куйбышевская область в годы войны была крупным центром оказания медицинской помощи фронтовикам. Куйбышевский медицинский институт реорганизовали в Военно-медицинскую академию, которая сделала шесть выпусков, подготовив 1 793 военных врача.

24 июня 1941 года в общежитиях Куйбышевского сельхозинститута был создан первый в области эвакогоспиталь. Первые раненые поступили в него уже 27 июня. В течение лета 1941 года раненые прибывали в Куйбышев нарастающим потоком. Под госпитали оборудовались клиники мединститута, общежития, техникумы, школы, гостиницы.

Опыта работы с ранеными врачи почти не имели. Специфика лечения требовала хирургической практики, и им пришлось срочно изучать хирургию. В городах Куйбышевской области были организованы курсы по усовершенствованию врачей. В них проходили обучение все медики, в том числе средний медперсонал.

К концу 1941 года в городе и области было уже 27 эвакогоспиталей на 7 350 коек. Но, как правило, больных было гораздо больше, чем вмещали госпитали. Так, в сентябре 1941 года Куйбышев принял сразу 20 650 раненых и больных, и их пришлось эвакуировать дальше, вглубь страны. Куйбышев стал перевалочным пунктом для раненых. Их перевозили не только по железной дороге, но и водным транспортом. Были даже плавучие госпитали.

Самую высокую нагрузку имел куйбышевский эвакогоспиталь № 3999. Он специализировался на лечении больных с ампутированными конечностями, ими были заполнены все три этажа здания, коридоры и даже балконы бывшей школы № 30. После войны он стал областным клиническим госпиталем ветеранов войн. Он и поныне лечит и бывших фронтовиков, и нынешних участников специальной военной операции.

Всего за годы войны в Куйбышеве было открыто 10 новых медико-санитарных частей, 16 больниц и 39 амбулаторий.

Забота о раненых воинах была важной частью жизни тылового Куйбышева. За годы войны доноры области отдали бойцам Красной Армии 29 тысяч литров крови. На предприятиях и в учебных заведениях действовали комитеты помощи раненым. В области был создан фонд "Здоровье", средства в который перечисляли писатели Михаил Шолохов, Валентин Катаев, Алексей Толстой, певцы Иван Козловский, Вадим Козин, другие мастера искусств.

Среди самарских медиков, которые ушли на фронт, немало имен и фамилий, которыми мы всегда будет гордиться. Их имена носят учебные, лечебные заведения, улицы Самары. Медсестра и военный фельдшер Нина Ляпина самоотверженно спасала раненых бойцов с передовой, сама погибла в бою, ей было всего 20 лет. Александр Михайлович Аминев — фронтовик, прошел путь от Сталинграда до Берлина, главный хирург 2-й Общевойсковой армии, лично оперировал самых тяжелых раненых. Тихон Иванович Ерошевский — постоянный консультант Управления эвакогоспиталей Сталинградского фронта, он выстроил систему специализированной помощи раненым с повреждениями глаз, лично проводил сложнейшие операции, спасая зрение бойцам. Медики спасли миллионы жизней. Эта новая выставка — исторический документ о том, как жизнь победила смерть.

"Выставка произвела на меня очень серьезное впечатление. Фотографии, проекции, фильм помогают сразу же погрузиться в материал, стать свидетелем героического прошлого медицинских работников. Медицина сыграла величайшую роль в Победе в Великой Отечественной войне. Не случайно маршал Константин Рокоссовский сказал, что войну выиграли раненые. То есть те, кто вернулся в строй после ранений и госпиталей. Всего за годы Великой Отечественной войны в ряды Красной армии было призвано 34 миллиона военнослужащих. 22 миллиона прошли через медсанбаты и эвакогоспитали. 18 миллионов, то есть около 80%, вернулись в строй. Этого не смогла сделать ни одна армия в мире. В немецкой армии этот показатель составлял лишь 40%, то есть в 2 раза меньше. Те бойцы, которые возвращались в строй, были настолько сильны морально, что мы не могли не победить. Военные медики внесли неоценимый вклад в Победу своей запредельной работоспособностью, высочайшим профессионализмом и любовью к Родине. Санитары и медицинские сестры выносили с поля боя раненых, под огнем, а часто и закрывая собой. Великий подвиг, великая Победа, мы все должны помнить, какой ценой нашему народу досталась Победа в Великой Отечественной войне", — поделился впечатлениями Геннадий Котельников.