Домклик: загородная недвижимость стала лидером по темпам прироста ипотечных выдач в апреле

Аналитики Домклик рассказали о распределении ипотечных выдач Сбера между рынками первичного, вторичного и загородного жилья. В апреле 2026 года выдачи ипотеки увеличились на 11% по сравнению с мартом. Всего россияне оформили в Сбере жилищных кредитов на сумму 255,7 млрд рублей.

Алексей Лейпи, директор департамента "Домклик" Сбербанка: "Рынок ипотечного кредитования растёт. Так, по итогам апреля Сбер выдал ипотеки на сумму 255,7 млрд руб., что на 11% больше, чем было в марте 2026 года. Годовой прирост выдач к апрелю 2025 года составил около 38%".

Прирост выдач отмечен во всех категориях жилья. Наибольший рост к марту зафиксирован в сегменте загородного жилья, на что влияет и начало высокого сезона. Выдачи на ИЖС прибавили 39% и составили 16,6 млрд руб., на готовые загородные дома — 20%, а общая сумма приблизилась к 29 млрд руб.

Спрос на готовое жильё вырос на 12,1% к марту — до 70,4 млрд рублей, и, наконец, прирост кредитования на новостройки составил 5% с объёмом выдач 131,5 млрд руб. Первичный рынок продолжает пользоваться наибольшим спросом, однако структура спроса продолжает понемногу смещаться в сторону готового и загородного жилья.

По сравнению с мартом интерес к первичной недвижимости вырос на 5%. Доля новостроек на рынке продолжила снижение до 51,4% (-3,1 п. п.) под влиянием растущего спроса на вторичное и загородное жильё.

Спрос на готовые квартиры продолжает расти, что особенно заметно при анализе ситуации на рынке год назад. По сравнению с апрелем 2025 года выдачи на вторичном рынке возросли в 3,2 раза: с 22,2 млрд в апреле 2025 до 70,4 млрд руб. в апреле 2026, на что повлияло постепенное снижение ключевой ставки. Помесячный прирост выдач к марту 2026 превысил 12%.

По итогам апреля сегмент загородного жилья стал лидером по темпам прироста выдач, позитивно реагируя на высокий сезон.

В апреле россияне взяли ипотеки на строительство собственного дома на сумму 16,6 млрд руб. — на 39% больше по сравнению с мартом 2026 и почти в два раза больше, чем год назад.

Выдачи ипотеки на приобретение готового загородного дома выросли к марту на 20%, почти достигнув 29 млрд руб. В годовом отношении положительная динамика составила 44,7%.

Как считали аналитики

С января 2025 года доля рынка в зависимости от продукта (первичное, вторичное, загородное жильё и нецелевой кредит под залог недвижимости) рассчитывается по объёмам выданных ипотечных кредитов, а не их количеству. В общие объёмы выдач включены и последующие выдачи (транши).