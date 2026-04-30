ВТБ открыл новый офис в Похвистнево

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Банк ВТБ начал работу в городе Похвистнево Самарской области. Отделение расположено на пешеходной улице населенного пункта — в непосредственной близости от школы, детского сада, городского парка культуры и отдыха "Дружба", а также управления соцзащиты и налоговой инспекции.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Как отметил управляющий ВТБ в Самарской области, вице-президент банка Максим Папков, открытие офиса в Похвистнево — часть системной работы по расширению географии обслуживания.

"Мы планомерно увеличиваем присутствие ВТБ в Самарской области, делая банковские услуги доступнее для жителей отдаленных городов. Сегодня в регионе работают уже 34 отделения банка. При этом мы не только открываем новые точки, но и активно обновляем действующую сеть: на сегодня модернизировано более 50% офисов, а до конца года этот показатель достигнет 70%", — прокомментировал Максим Папков.

Новое отделение в Похвистнево ориентировано на обслуживание частных клиентов. Расположение в центре городской инфраструктуры делает офис максимально доступным для жителей города.

Развитие физической сети ВТБ сопровождается активным ростом выездного сервиса, который уже охватывает более 236 населенных пунктов Самарской области.

