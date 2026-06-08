ВТБ: российские компании стали избирательнее при выборе инвестпроектов

Крупный бизнес сохраняет интерес к развитию, но становится более избирательным при выборе инвестпроектов на фоне длительного периода высоких процентных ставок. Об этом на ПМЭФ-2026 заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук, следует из сообщения банка.

По его словам, компании продолжают инвестировать, однако все чаще концентрируют ресурсы на наиболее значимых направлениях. В этих условиях возрастает роль инструментов господдержки, включая специальные инвестиционные контракты, особые экономические зоны и другие механизмы стимулирования инвестиций.

Среди ключевых инвестиционных направлений ВТБ выделяет технологическое развитие. Речь идет как о создании и масштабировании отечественных технологий, так и о локализации перспективных международных решений на российском рынке. При этом, по словам Сергейчука, новые технологические инициативы, особенно требующие промышленной апробации, нуждаются в инструментах страхования и гарантирования рисков, а также дополнительном сопровождении. Именно такой запрос банк все чаще видит со стороны клиентов.

На рынке акционерного капитала инвесторы также стали более избирательными. Если в 2023–2024 гг. рынок был представлен большим количеством размещений компаний разного масштаба, то в 2025 г. фокус сместился на крупные сделки, заявил Сергейчук.

По его мнению, это подтверждает размещение акций ДОМ.РФ и SPO ВТБ, которые показали высокий спрос как со стороны институциональных, так и розничных инвесторов. В рамках SPO ВТБ спрос превысил 50 млрд руб., книга заявок была переподписана несколько раз. Принимая решения, инвесторы все чаще ориентируются на компании с понятной стратегией развития, высоким качеством корпоративного управления и достаточным уровнем раскрытия информации.

От 10 до 20 клиентов банка рассматривают возможность выхода на публичный рынок капитала, дальнейшее развитие рынка IPO во многом будет зависеть от динамики процентных ставок, отметил Сергейчук. По мере их снижения ожидается рост активности на рынке акционерного капитала и увеличения числа новых размещений. Эмитентам необходимо уделять особое внимание подготовке к публичному статусу и выстраиванию долгосрочного диалога с инвесторами, добавили в ВТБ.