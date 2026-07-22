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"ОТП Карта" возглавила рейтинг летнего кешбэка Банки.ру

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным рейтинга экспертов Банки.ру, "ОТП Карта" заняла первое место среди дебетовых карт с повышенным кешбэком. В исследовании оценивались категории, наиболее востребованные летом: "Дом и ремонт", "Одежда и обувь", "Путешествия и активный отдых", "Кино и развлечения", "Кафе и рестораны".

"ОТП Карта" стала лидером благодаря бесплатному обслуживанию, а также доступности моментального и цифрового форматов. Кешбэк по ней можно получить во всех оцениваемых в рейтинге категориях.

Более того, она является единственной в рейтинге, которую можно оформить на маркетплейсе Банки.ру полностью удаленно, вне зависимости от того, новый клиент или действующий.

Всего в рейтинге участвовали 18 флагманских дебетовых карт "Мир", выпущенных банками из топ-30 рейтинга Банки.ру за июнь 2026 года.

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